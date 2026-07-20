Usan IA para suplantar a Willy Allen y estafar dinero a cubanos con falsas promesas migratorias

El abogado de inmigración Willy Allen lanzó una advertencia urgente a la comunidad cubana e inmigrante en Estados Unidos: desconocidos están usando inteligencia artificial para suplantar su identidad y la de su hijo en TikTok, solicitando dinero a cambio de falsos trámites migratorios.

Allen reveló el fraude este lunes durante su programa semanal junto a Tania Costa, en CiberCuba, donde describió con detalle cómo operan los estafadores. «En TikTok, en particular, una persona nos creó a mí y a mi hijo, con inteligencia artificial, y me está pasando lo mismo que le pasó a Ángel Leal, que pone un anuncio diciendo mándame 2,500 dólares y te voy a hacer americano sin hacer una entrevista. Están robando el dinero», denunció el abogado.

Los anuncios fraudulentos utilizan versiones generadas por IA del rostro de Allen y de su hijo, combinadas con su nombre real y el nombre de su oficina. «Primero no es la cara mía en realidad, aunque luzco bastante bien en la cara que me ponen ahí. Mi hijo luce diferente en la cara que le ponen. Tienen mi nombre atrás, tienen la oficina mía, han usado una fotografía mía también como un clon en el anuncio», explicó.

Antes de que alguien caiga en la trampa, Allen fue categórico sobre cómo identificar el engaño. Según explicó, su oficina jamás acepta transferencias bancarias ni pagos por Zelle u otros métodos telefónicos. «La oficina mía nunca, nunca, nunca acepta Zelle. No acepto transferencias bancarias y no acepto transferencias telefónicas», subrayó. El único método de pago que utiliza, dijo, es tarjeta de crédito, en conversaciones directas con el cliente.

También recordó que en más de cuatro décadas de ejercicio profesional, su despacho nunca ha solicitado pagos a través de anuncios en redes sociales. «Yo nunca me he anunciado. Yo nunca he puesto un anuncio en la oficina mía diciendo contáctame y paga esto para que yo te haga esto. No ha ocurrido en 40 y pico de años», afirmó.

El abogado advirtió además sobre la promesa central del fraude: nadie puede obtener la ciudadanía americana ni la residencia sin pasar por algún tipo de revisión oficial. «Nadie se puede hacer ciudadano americano sin entrevista. Nadie. No importa lo que tú pagues, no funciona así», señaló, instando a los inmigrantes a educarse antes de entregar su dinero.

Su mensaje fue directo: «Cualquier video que vean, sea en TikTok, en Facebook, en Instagram, en cualquiera de estas redes sociales, donde una oficina mía pide dinero, es falso».

El caso de Allen se suma a una oleada de estafas migratorias con inteligencia artificial que afecta a la comunidad inmigrante en Estados Unidos. El propio Allen mencionó al abogado Ángel Leal como caso previo: su identidad fue suplantada desde octubre de 2025 en TikTok con cuentas falsas que le causaron pérdidas a víctimas de entre seis y siete cifras, y obligaron a Leal a contratar una agencia especializada que eliminó aproximadamente 6,500 perfiles falsos en distintas plataformas.

En junio de 2026, la abogada Liudmila Marcelo también fue víctima de suplantación en redes sociales para vender citas con ella falsas a 300 dólares. Meses antes, en abril, se documentó cómo redes criminales montan cortes de inmigración ficticias con actores, donde las víctimas pierden entre $1,300 y $11,000. Las denuncias de fraude migratorio ante la Comisión Federal de Comercio casi se duplicaron en 2025, pasando de unas 960 anuales a cerca de 2,000.

«Aclarado: no es Willy Allen, es una estafa», concluyó Tania Costa, con un llamado final de Willy Allen a que «el consumidor tiene que estar despierto y darse cuenta».