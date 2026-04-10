Falsos abogados y cortes ficticias: así operan las estafas que golpean a inmigrantes en EE.UU.

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Redes criminales sofisticadas explotan el miedo a las deportaciones masivas para estafar a inmigrantes en Estados Unidos, cobrándoles miles de dólares a cambio de servicios migratorios falsos que nunca se prestan.

La televisora Telemundo documentó los casos de seis inmigrantes en cinco estados (Nueva York, Michigan, Florida, Iowa y Washington) que perdieron entre 1,300 y 11,000 dólares a manos de estafadores que simulan bufetes de abogados, montan audiencias migratorias virtuales y roban la identidad de abogados reales para dar credibilidad a sus engaños.

El caso más detallado es el de Odalys González Silvera, venezolana de 61 años residente en El Bronx, que perdió 5,488 dólares tras contactar a través de Facebook a una cuenta que aparentaba ser el bufete "Berman & Associates".

Su hermano Jaiker fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona en abril de 2025, a pesar de contar con Estatus de Protección Temporal (TPS). Desesperada, González Silvera buscó ayuda legal en redes sociales y cayó en la trampa.

Los estafadores, que usaban el nombre del abogado real Enrique De Jesús Duarte, le prometieron liberar a su hermano "en un máximo de 15 días" y le cobraron por Zelle en cuatro tramos, 870 dólares por tomar el caso, 1,230 por llenar una planilla, 2,427 por una supuesta fianza y 961 por gastos de viaje de un abogado que nunca visitó al detenido.

Esta modalidad recuerda a otro caso en que una red montó una falsa corte de inmigración virtual con actores para engañar a sus víctimas.

Este tipo de fraudes no se limita a las redes sociales. En otros casos documentados, delincuentes irrumpieron en hogares de inmigrantes hispanos en Miami haciéndose pasar por agentes federales para robar e intimidar a sus víctimas.

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), solo en 2024 se registraron 2,6 millones de reportes de fraude digital, con pérdidas que superaron los 12,500 millones de dólares.

En esa misma línea, las estafas de suplantación de agentes federales acumularon 1,579 casos reportados solo en el sur de Florida.

"Ellos te presentan una oficina con todas sus cosas, sus diplomas, y la bandera norteamericana. Es un teatro buenísimo, con escenografía y todo. Yo que me cuidé de tantas cosas, terminé en una trampa", relató González Silvera.