Se apagaron las luces del Mundial: España reina y el fútbol ya extraña su gran fiesta

El telón cayó sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras más de un mes de emociones, sorpresas, goles inolvidables y estadios repletos en Estados Unidos, México y Canadá, el torneo llegó a su fin con España nuevamente en la cima del fútbol universal.

La Roja conquistó su segundo título al derrotar por 1-0 a Argentina en la gran final disputada en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Un partido intenso, digno de dos selecciones que llegaron invictas al último día, terminó consagrando al conjunto español, que cerró un campeonato impecable para volver a levantar el trofeo 16 años después de su histórica coronación en Sudáfrica 2010.

Argentina, vigente campeona tras el título conseguido en Qatar 2022, peleó hasta el último minuto, pero no pudo convertirse en la tercera selección de la historia en defender con éxito la Copa del Mundo. Aun así, la Albiceleste volvió a instalarse entre las grandes potencias al disputar su segunda final consecutiva.

Un día antes, Inglaterra se quedó con el tercer lugar tras imponerse 6-4 a Francia en un vibrante encuentro que puso punto final a la actividad competitiva del torneo.

El Mundial también dejó historias que permanecerán en la memoria. Marruecos volvió a demostrar que ya es una realidad entre las grandes selecciones; Noruega confirmó su crecimiento de la mano de Erling Haaland; Cabo Verde escribió una página histórica al disputar por primera vez una fase eliminatoria; y anfitriones como México y Estados Unidos hicieron vibrar a sus aficionados con destacadas actuaciones.

En el plano individual, Kylian Mbappé terminó como máximo goleador del campeonato con diez tantos, mientras que Lionel Messi volvió a hacer historia al disputar su tercera final mundialista, igualando el récord del brasileño Cafú.

Durante cuatro semanas, el mundo volvió a detenerse para vivir el fútbol. Hubo lágrimas de despedida, celebraciones inolvidables, revelaciones inesperadas y consagraciones que pasarán a la historia. Miles de kilómetros recorridos, millones de aficionados en las tribunas y frente a las pantallas, y una pasión compartida que volvió a demostrar por qué la Copa del Mundo sigue siendo el evento deportivo más grande del planeta.

Ahora solo queda el recuerdo de las grandes noches, los héroes inesperados y los campeones que hicieron historia. El balón deja de rodar, las luces del Mundial se apagan y comienza la cuenta regresiva para volver a vivir, dentro de cuatro años, la fiesta más grande del fútbol.