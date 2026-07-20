Llegó la hora: Cuba debuta en Santo Domingo 2026

Cuba estrena su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe este lunes con el polo acuático como disciplina pionera de la delegación, cuatro días antes de la ceremonia inaugural fijada para el 24 de julio en Santo Domingo, República Dominicana.

Según informa el portal deportivo JIT, el equipo femenino abre el camino a las 9:20 de la mañana frente a Colombia en la alberca del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, mientras el masculino disputará su primer partido a las ocho de la noche ante Guatemala en el mismo escenario.

El debut ante Colombia no es un encuentro cualquiera para las cubanas: en el torneo clasificatorio celebrado en Cali, ambas selecciones se cruzaron dos veces con resultados opuestos.

«Siempre el primer partido es importante, pero este posee un matiz especial. Fue con Colombia que disputamos la medalla de bronce del certamen clasificatorio», declaró Miguel Artires Socarras, jefe del colectivo técnico femenino.

«En Cali, en el torneo que daba las plazas para Santo Domingo, le ganamos a las colombianas en la fase preliminar, y caímos en la porfía por el tercer puesto», precisó Artires, quien advirtió que Colombia llega con ventaja competitiva: participó en un torneo abierto en Brasil apenas 15 días atrás.

El técnico reconoció que Cuba acusa falta de competencia internacional, aunque confía en sus posibilidades: «Aunque nos ha faltado ese roce, es decir, la competencia. Pero eso era algo que sabíamos, por lo que aun así no renunciamos a nuestro fin medallista. Creemos que tenemos posibilidades de competir».

Artires destacó a Mayrelis Zuzunegui Morgan como figura central del grupo: «Ha sido y es un referente de nuestro deporte. Estuvo con nosotros en la doble función de entrenadora y atleta; ahora viene a aportar en calidad de atleta. Es la clave de la unidad de nuestro equipo».

En la rama masculina, el director técnico Mario Andrés Bermúdez Ariosa trazó un objetivo claro: «El propósito es estar entre los medallistas de estos Juegos. Para ello, contamos con un equipo que mezcla la juventud y la experiencia».

Bermúdez Ariosa explicó que veteranos como Remis de Armas, Pedro Enrique Ponsa, Yasmani Rizo y Raidel Martínez refuerzan al grupo que logró la clasificación, compuesto en su mayoría por polistas noveles: «A ellos siempre les he dicho que son el corazón del equipo, y que sus compañeros avezados solo han llegado para apoyarlos».

Ambos técnicos coincidieron en señalar a México, Puerto Rico y Colombia como los rivales más difíciles del torneo.

El preparador masculino también reconoció las limitaciones de competencia: «Son conjuntos que han tenido la posibilidad de competir mucho, algo de lo que carecemos nosotros, que llegamos a Santo Domingo solo con un torneo, justamente el clasificatorio».

Cuba llega a estos Juegos con una delegación de 504 deportistas en 42 disciplinas, con la meta de quedar entre los tres primeros del medallero, igualando o mejorando el tercer puesto alcanzado en San Salvador 2023 con 74 oros.

El contexto previo a la cita estuvo marcado por la deserción masiva del equipo de canotaje, donde al menos nueve de los 12 integrantes abandonaron la delegación durante el Campeonato Panamericano en Montreal el 15 de julio.

Junto a los polistas viajaron el domingo los pesistas cubanos, quienes comenzarán a competir el 5 de agosto tras desarrollar una base de entrenamiento en tierras dominicanas.