Cuba avanza invicta a la súper ronda y mantiene vivo el sueño del oro en Santo Domingo 2026

La selección cubana de béisbol completó este lunes una fase preliminar sin derrotas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y se clasificó a la súper ronda con plenas aspiraciones de conquistar la medalla de oro, según informó la agencia Prensa Latina desde la capital dominicana.

El conjunto dirigido por Germán Mesa —legendario campocorto de la época dorada del béisbol cubano— derrotó a Curazao (4-1), Puerto Rico (4-0) y República Dominicana (9-6) para cerrar la ronda clasificatoria con tres victorias en tres juegos.

El triunfo más exigente llegó ante el equipo anfitrión, en un estadio Quisqueya Juan Marichal repleto de aficionados locales, en un duelo que se resolvió bajo la regla de desempate gracias a conexiones oportunas de los bateadores cubanos.

Uno de los protagonistas de la fase preliminar fue el inicialista Yoel Yanqui, zurdo de 30 años que debuta en esta competición y ocupa el tercer lugar en el orden ofensivo. «Muy agradecido por esta oportunidad y me la estoy disfrutando mucho», declaró en diálogo con Prensa Latina, y pidió a la afición cubana mantener la confianza en un «grupo que siempre entrega el máximo esfuerzo sobre el terreno».

El jardinero Leonel Moas Jr. también expresó su orgullo por integrar el plantel en estos Juegos del Centenario y reiteró su compromiso con el éxito colectivo.

Por su parte, el infielder Luis Vicente Mateo, quien ya formó parte de la delegación que obtuvo la plata en San Salvador 2023, dejó claro cuál es la meta: mejorar aquel resultado y devolver a Cuba a lo más alto del podio. Mateo resaltó el «excelente estado físico y anímico del equipo» y subrayó que «la victoria continúa siendo la única meta para el béisbol cubano».

El plantel llega a esta cita renovado y sin varias de sus principales figuras, pero con una combinación de jóvenes talentos y peloteros con experiencia internacional, entre ellos Yanqui, quien participó en el Clásico Mundial de Béisbol.

Cuba arrastra una sequía de 12 años sin conquistar el oro en béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, desde su último título en Veracruz 2014. En las dos ediciones siguientes —Barranquilla 2018 y San Salvador 2023— el equipo se conformó con la plata. En esta última, la final ante México ni siquiera llegó a disputarse por lluvia y el oro se adjudicó al equipo mexicano por mejor récord.

Santo Domingo tiene un valor simbólico especial para el béisbol cubano: en 1969, en esa misma ciudad, Cuba ganó el Campeonato Mundial Amateur con récord perfecto de 10-0, venciendo a Estados Unidos en la final con una actuación determinante del lanzador Gaspar «Curro» Pérez. También en los Juegos Panamericanos de 2003, Norge Luis Vera abrió la final ante Estados Unidos y Cuba se impuso 3-1.

Con 15 oros en 24 ediciones históricas, Cuba es la selección más ganadora del béisbol centroamericano, un legado que el plantel actual busca honrar en la pista decisiva del torneo.

La súper ronda está programada del 4 al 6 de agosto, con las finales por las medallas previstas para el 7 de agosto.