Cuba avanza invicta a la súper ronda y mantiene vivo el sueño del oro en Santo Domingo 2026

La selección cubana de béisbol completó este lunes una fase preliminar sin derrotas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y se clasificó a la súper ronda con plenas aspiraciones de conquistar la medalla de oro, según informó la agencia Prensa Latina desde la capital dominicana.
El conjunto dirigido por Germán Mesa —legendario campocorto de la época dorada del béisbol cubano— derrotó a Curazao (4-1), Puerto Rico (4-0) y República Dominicana (9-6) para cerrar la ronda clasificatoria con tres victorias en tres juegos.
El triunfo más exigente llegó ante el equipo anfitrión, en un estadio Quisqueya Juan Marichal repleto de aficionados locales, en un duelo que se resolvió bajo la regla de desempate gracias a conexiones oportunas de los bateadores cubanos.
Uno de los protagonistas de la fase preliminar fue el inicialista Yoel Yanqui, zurdo de 30 años que debuta en esta competición y ocupa el tercer lugar en el orden ofensivo. «Muy agradecido por esta oportunidad y me la estoy disfrutando mucho», declaró en diálogo con Prensa Latina, y pidió a la afición cubana mantener la confianza en un «grupo que siempre entrega el máximo esfuerzo sobre el terreno».
El jardinero Leonel Moas Jr. también expresó su orgullo por integrar el plantel en estos Juegos del Centenario y reiteró su compromiso con el éxito colectivo.
Por su parte, el infielder Luis Vicente Mateo, quien ya formó parte de la delegación que obtuvo la plata en San Salvador 2023, dejó claro cuál es la meta: mejorar aquel resultado y devolver a Cuba a lo más alto del podio. Mateo resaltó el «excelente estado físico y anímico del equipo» y subrayó que «la victoria continúa siendo la única meta para el béisbol cubano».
El plantel llega a esta cita renovado y sin varias de sus principales figuras, pero con una combinación de jóvenes talentos y peloteros con experiencia internacional, entre ellos Yanqui, quien participó en el Clásico Mundial de Béisbol.
Cuba arrastra una sequía de 12 años sin conquistar el oro en béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, desde su último título en Veracruz 2014. En las dos ediciones siguientes —Barranquilla 2018 y San Salvador 2023— el equipo se conformó con la plata. En esta última, la final ante México ni siquiera llegó a disputarse por lluvia y el oro se adjudicó al equipo mexicano por mejor récord.
Santo Domingo tiene un valor simbólico especial para el béisbol cubano: en 1969, en esa misma ciudad, Cuba ganó el Campeonato Mundial Amateur con récord perfecto de 10-0, venciendo a Estados Unidos en la final con una actuación determinante del lanzador Gaspar «Curro» Pérez. También en los Juegos Panamericanos de 2003, Norge Luis Vera abrió la final ante Estados Unidos y Cuba se impuso 3-1.
Con 15 oros en 24 ediciones históricas, Cuba es la selección más ganadora del béisbol centroamericano, un legado que el plantel actual busca honrar en la pista decisiva del torneo.
La súper ronda está programada del 4 al 6 de agosto, con las finales por las medallas previstas para el 7 de agosto.
Preguntas frecuentes sobre la participación de Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo ha sido el desempeño de Cuba en béisbol durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?
Cuba ha avanzado de manera invicta a la súper ronda del torneo de béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El equipo cubano, dirigido por Germán Mesa, ganó sus tres partidos de la fase preliminar contra Curazao, Puerto Rico y República Dominicana.
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¿Cuáles son las expectativas de Cuba en béisbol para estos juegos?
El objetivo de Cuba es conquistar la medalla de oro en béisbol, algo que no logra desde Veracruz 2014. La selección busca romper una racha de 12 años sin un título dorado en esta disciplina en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
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¿Quiénes han sido los jugadores más destacados del equipo cubano de béisbol en Santo Domingo 2026?
El inicialista Yoel Yanqui y el jardinero Leonel Moas Jr. han sido de los jugadores más destacados del equipo cubano. Yanqui ha demostrado ser una pieza clave en la ofensiva, mientras que Moas Jr. ha mostrado orgullo y compromiso con el éxito colectivo del equipo.
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¿Cuál es el historial de Cuba en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe?
Cuba es la selección más ganadora del béisbol centroamericano, con 15 medallas de oro en 24 ediciones históricas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sin embargo, no ha ganado el oro desde Veracruz 2014, obteniendo platas en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.
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¿Qué importancia tiene el torneo de béisbol de Santo Domingo 2026 para Cuba?
El torneo de béisbol de Santo Domingo 2026 es crucial para Cuba porque el campeón obtiene el único cupo disponible para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Esto añade una presión adicional a cada partido, convirtiéndolos en finales dobles para la selección cubana.
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