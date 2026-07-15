¡Sorpresa! Cuba inscribe a más de 500 deportistas para los Centroamericanos y se propone ambiciosa meta

Cuba cerró su inscripción oficial para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe con una delegación de 504 deportistas, según confirmó el cierre del cronograma de inscripción el pasado lunes.

La cifra supera los 494 atletas que la isla envió a San Salvador 2023 y representa una de las delegaciones más numerosas que Cuba ha movilizado en años recientes para este torneo regional.

Los Juegos se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana, y reunirán a las naciones del área en 40 deportes. Cuba competirá en 42 disciplinas y en 356 de las 497 pruebas convocadas.

Más de 500, pero la cifra aún puede ajustarse

La inscripción oficial registró 504 atletas, aunque el director general de Alto Rendimiento del INDER, José Antonio Miranda Carrera, había anunciado el 2 de julio en la Mesa Redonda una cifra ligeramente distinta: 506 deportistas —267 hombres y 232 mujeres— distribuidos en 37 deportes y 43 disciplinas.

La diferencia entre ambos números responde al propio proceso administrativo.

Según informó JIT el lunes, «cerró el cronograma establecido por los organizadores, aunque la oficialización final de las nóminas todavía pasará por las reuniones técnicas previas al comienzo de las actividades en cada deporte».

En cualquier caso, Miranda Carrera fue claro sobre el significado de la cifra.

«El primer gran logro es haber logrado clasificar 506 atletas, en 37 deportes y 43 disciplinas, superando la delegación de San Salvador 2023», dijo.

Un reto enorme en medio de la crisis

El funcionario del INDER reconoció que reunir más de 500 clasificados no fue sencillo. «Llegar a 506 clasificados ha sido un reto enorme desde los puntos de vista competitivo, logístico, financiero y material», declaró, atribuyendo las dificultades al embargo estadounidense.

Entre las limitaciones concretas, Cuba no pudo participar en los clasificatorios de natación y aguas abiertas, lo que le habría permitido superar los 520 atletas. Solo cuatro nadadores —Vladimir Hernández, Yadiel Estrada, Laurent Estrada y Andrea Becali— lograron cupos mediante plazas automáticas de la Confederación Deportiva Centroamericana y del Caribe (COSADO).

El INDER mantiene entre 900 y mil deportistas en preselección nacional, de los cuales 221 repiten respecto a la delegación de San Salvador 2023.

La meta: Volver al podio del medallero

Cuba terminó tercera en San Salvador 2023 con 74 oros, 59 platas y 63 bronces —196 preseas en total—, por detrás de México (134 oros) y Colombia (87 oros). Para Santo Domingo, el objetivo oficial es repetir ese podio y superarlo.

Miranda Carrera precisó que la meta es asegurar alrededor de 68 medallas de oro, aunque aclaró que «a partir del día 25 es que tenemos la posibilidad de que todos los días del calendario competitivo haya opciones de medalla», con los tres últimos días del evento concentrando la mayor cantidad de títulos para la delegación cubana.

Más allá del medallero regional, los Juegos tienen un valor estratégico adicional: 19 de los 40 deportes ofrecen plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, lo que convierte a Santo Domingo en un escalón clave en la hoja de ruta cubana hacia Los Ángeles 2028.

Abanderados, boxeo y el regreso del fútbol

Los abanderados de Cuba para Santo Domingo serán Leyanis Pérez y Julio César La Cruz, designados en mayo. Pérez, campeona mundial de triple salto, revalidó su título bajo techo en Toruń, Polonia, en marzo de 2026.

La Cruz, bicampeón olímpico y cinco veces campeón mundial de boxeo en peso pesado, retuvo su título mundial en Bahamas en diciembre de 2024.

El boxeo cubano aseguró 13 cupos —siete divisiones masculinas y seis femeninas— tras el clasificatorio celebrado en Guadalajara, México, en marzo de 2026.

Una de las novedades más llamativas es el regreso del fútbol masculino cubano a los Juegos Centroamericanos, ausente desde 2014.

El equipo clasificó automáticamente tras la renuncia de Jamaica a su partido clasificatorio y quedó encuadrado en el Grupo B junto a Panamá, Costa Rica y Colombia. Sus primeros compromisos serán el 30 de julio ante Guatemala, el 1 de agosto ante México y el 3 de agosto ante Venezuela.