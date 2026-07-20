"Pan y circo para el pueblo": Críticas a Seidy La Niña tras grabar videoclip en La Habana

La cantante cubana Seidy La Niña desató una ola de críticas en redes sociales tras publicar un reel grabado en un barrio de La Habana donde aparece rodeada de vecinos mientras filma un videoclip callejero cantando uno de sus temas de reparto.

El video, publicado días después de su regreso a Cuba tras casi siete años de ausencia, acumuló miles de likes y cientos de comentarios, pero la reacción de una parte significativa del público fue de rechazo frontal.

«Lindo todo, pan y circo para el pueblo que eso es lo que le gusta. Que vengan más apagones, más represión, más hambre y más mulatas del reparto. Así se le lava la cara a la dictadura», escribió uno de los usuarios con indignación.

Otros cuestionaron la propia posibilidad de que una aglomeración así ocurriera en Cuba sin respaldo oficial. «Supongo que toda esta aglomeración de cubanos estaba organizada y supervisada por la Seguridad del Estado, porque ellos no dejan que se les forme eso en la calle a menos que lo organicen. Teniente Seidy a la vanguardia», señaló otro comentarista.

Varios comentarios apuntaron también a la presencia de seguridad personal durante el recorrido callejero. «Si está con su pueblo, con su gente que la ama, ¿para qué tener seguridad? Yo en mis años nunca vi a Formell, Paulito FG y otros más con esa payasada de seguridad, y hacían conciertos y cantaban en los carnavales por toda Cuba», cuestionó otro seguidor.

El contraste entre la escena festiva y la realidad de la isla fue otro eje de las críticas. «Sin agua, sin comida, sin corriente, pero siempre prestos para el circo», resumió un usuario. Otro añadió: «La cara de los cubanos ahí refleja la angustia y la lucha de cada día en este país. Me da tristeza; cada vez me fijo más en estos videos y veo las caras de las personas con dolor, obstinadas, y nada pasa».

Algunos exigieron a la artista que aprovechara su presencia en la isla para pronunciarse políticamente. «Aprovecha y grita "abajo la dictadura" en vez de promover tu música», le reclamó un seguidor, mientras otro pedía: «Griten "Patria y Vida"».

«Y después todos a sus casas a vivir la realidad cubana, mientras ella va a ganar dinero en Estados Unidos. Disfruten de su momento de fama; luego me dicen qué aprendieron de todo eso. Bendiciones, Cuba», cerró uno de los comentarios más compartidos bajo el reel.

Una de las críticas que más resonó fue la de una anciana que aparece en el video aparentemente pidiéndole algo a la artista. «La anciana que tienes a tu lado pidiéndote comida porque se ve claramente que ella te está pidiendo algo. Dáselo, no la ignores. Eso me partió el alma. Solo dos segundos, dale algo, se ve claramente que la está pasando mal»; «No es por nada, pero vi perfectamente como despreció a la anciana que tenía al lado, ninguna persona merece que la menosprecien, para ser una artista, que para mí no lo eres, tienes que aprender a ser humilde», arremetieron dos internautas.

A esos comentarios Seidy respondió compartiendo otro video en el que aparece junto a la señora: «Lo único que tengo para la gente que me quiere es AMOR, respeto y mucha alegría. Amo a mi gente de Cuba y del mundo».

La artista, radicada en Estados Unidos desde hace 25 años, también generó debate días antes con un video irónico en el que mostraba un fajo de 70,000 pesos cubanos —equivalentes a unos 105 dólares al cambio informal de 664 pesos por dólar— y exclamaba sarcásticamente: «Con eso te puedes comprar una pila de cosas. ¡Wow! ¡Como tienes dinero! ¡Eres millonario!».