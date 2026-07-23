Seidy La Niña tras regresar de Cuba: «Aun con la situación tan difícil me siento feliz»

Seidy La Niña regresó este jueves a Miami después de más de una semana en Cuba, su primera visita a la isla en siete años, y compartió desde el aeropuerto un emotivo mensaje sobre su reencuentro con la familia que resumió en una frase: «No hay sentimiento en el mundo que se compare con regresar a donde uno nació y volver a ver a los tuyos».

La cantante, radicada en Miami, viajó a Cuba y pasó más una semana en la isla, donde se reencontró con su abuela, tíos y amigos en Guanabacoa. El viaje estuvo marcado desde el inicio por sentimientos encontrados: al llegar, confesó que le dolía el corazón porque su abuelo, quien siempre la recibía en la puerta de la casa, ya había fallecido.

«Siete años y medio sin ir a Cuba, sin pisar mi tierra, sin ver a mi familia», dijo la artista en el reel grabado a su llegada al aeropuerto de Miami, visiblemente emocionada.

A pesar de reconocer la difícil situación que vive la isla, Seidy describió la experiencia como profundamente gratificante: «El estar con mi familia, el compartir tiempo con mi gente, en alegrar un poco a mi gente, en sentir ese calor de verdad, sincero, orgánico, me llena, me recarga, me llena de alegría».

Un día antes de partir, la artista publicó una emotiva despedida de su abuela, tíos y amigos en Instagram. «Es imposible no sentirme un poco triste porque el tiempo pasa y no perdona. Me llevo en el corazón el amor de mi familia», escribió, dejando claro que no se trataba de un adiós definitivo: «Esto no es despedida, esto es hasta pronto. Porque pronto muy pronto REGRESARÉ».

Esa promesa la reafirmó con contundencia al llegar a Miami: «Mientras tenga vida, mientras mi familia esté, yo regresaré. Ah, y no pienso discutirlo con nadie».

La visita no estuvo exenta de polémica. Durante su estancia, Seidy ironizó sobre la devaluación del peso cubano mostrando un fajo de 70,000 pesos —equivalentes a apenas unos 105 dólares al tipo de cambio informal— y comentando con sarcasmo: «Con eso te puedes comprar una pila de cosas. ¡Eres millonario!».

También generó reacciones divididas el videoclip que grabó en un barrio habanero rodeada de vecinos, que algunos usuarios en redes calificaron de «pan y circo», acusando a la artista de suavizar la realidad de apagones, escasez y represión que padece el pueblo cubano.

Entre los momentos más emotivos del viaje estuvo su paso por Guanabacoa, donde tuvo que bajarse del auto en plena calle porque vecinos la reconocieron y se acercaron a saludarla.

«Aun con la situación tan difícil me siento feliz y recargada de haber regresado a mi tierra», escribió la cantante al resumir su experiencia en este viaje a Cuba.