Seidy La Niña resume su viaje a Cuba: «Gratitud es lo que más siento en mi corazón»

Seidy La Niña resumió su visita a Cuba con un mensaje cargado de emoción. Este martes, la cantante publicó en Instagram una serie de selfies desde un balcón habanero para resumir lo que significó para ella regresar a la isla después de casi siete años de ausencia.

«Gratitud es lo que más siento en mi corazón. Por poder estar en mi tierra con mi gente», escribió la artista junto a las imágenes, en las que aparece con una bandana con los colores de la bandera cubana mientras decenas de personas se congregaban en la calle debajo del balcón durante la grabación de un videoclip.

El regreso de Seidy a Cuba, el primero desde hace casi siete años, estuvo marcado desde el inicio por momentos de gran intensidad emocional. Al pasar por Guanabacoa, sus seguidores la reconocieron en plena calle y tuvo que detener el auto y bajarse para atender a quienes salieron a recibirla.

La visita también tuvo su cuota de realidad económica. La artista ironizó sobre la devaluación del peso cubano mostrando billetes de 1,000 pesos y comentando con sarcasmo: «Con eso te puedes comprar una pila de cosas», en referencia al escaso poder adquisitivo de la moneda, que cotizaba a 664 pesos por dólar en el mercado informal.

Pero el viaje no fue solo de reencuentros y contrastes: también dejó música. Pocas horas después de su primer mensaje, Seidy publicó un segundo post anunciando la grabación de un tema junto a tres artistas cubanas residentes en la isla.

«En Cuba hay mucho talento y muchas mujeres durísimas. Imposible no grabar un tema con ellas», escribió, identificando a sus colaboradoras: Musteerifa, Liz La Diva y Yandri Ameli.

Las imágenes del anuncio muestran a las cuatro mujeres en un estudio de grabación con paneles acústicos, micrófono de condensador profesional y un ambiente claramente festivo. «Orgullosa de ustedes y de poder hacer esta bomba musical», añadió Seidy.

El viaje de la artista también ha sido blanco de infinidad de críticas. Mientras grababa un videoclip en las calles de La Habana, cubanos cuestionaron el ambiente festivo que promueve en sus publicaciones en medio de la miseria y la crisis generalizada en el país.

Las grabaciones en La Habana representan la culminación de una promesa que Seidy había hecho públicamente desde antes, cuando anunció su intención de regresar a Cuba para cantar. La artista, que emigró a Miami hace varios años llegó a la isla en un momento de auge en su carrera.