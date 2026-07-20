Rodri, Balón de Oro del Mundial 2026: todos los premios individuales de la Copa del Mundo

Rodri Hernández se consagró como el mejor jugador del Mundial 2026 al recibir el Balón de Oro del torneo tras liderar a España hasta el título en Nueva Jersey, donde la selección venció a Argentina 1-0 en la prórroga de la final disputada este domingo.

El centrocampista disputó los ocho partidos del torneo como titular y estableció un récord histórico al completar más de 650 pases en una sola edición de la Copa del Mundo, con un porcentaje de acierto cercano al 93%.

Con esas cifras, Rodri superó su propio registro de Qatar 2022 y el de Xavi Hernández en Sudáfrica 2010, además de liderar el campeonato en pases completados en el último tercio del campo con 170 pases en esa zona.

El galardón llega después de que el centrocampista del Manchester City superara una grave lesión que lo mantuvo fuera casi toda la temporada 2024-2025 y llegara al torneo rodeado de dudas sobre su nivel. Su actuación en el campeonato disipó cualquier interrogante: «Son ocho las exhibiciones que ha firmado durante todo el torneo, que le vuelven a colocar como el mejor del mundo en su posición por si alguno tenía alguna duda antes del Mundial», señaló Marca.

Rodri se convirtió además en el quinto capitán de la historia en levantar la Copa del Mundo.

Todos los premios individuales del Mundial 2026

La FIFA reconoció a las figuras más destacadas del torneo con los siguientes galardones:

Balón de Oro (mejor jugador): Rodri Hernández (España)

(mejor jugador): Rodri Hernández (España) Bota de Oro (máximo goleador): Kylian Mbappé (Francia)

(máximo goleador): Kylian Mbappé (Francia) Guante de Oro (mejor portero): Unai Simón (España)

(mejor portero): Unai Simón (España) Mejor jugador joven : Pau Cubarsí (España)

: Pau Cubarsí (España) Premio Fair Play: Países Bajos

Mbappé, goleador histórico

Kylian Mbappé se adjudicó la Bota de Oro con 10 goles en ocho partidos, convirtiéndose en el primer jugador desde Gerd Müller en 1970 en alcanzar esa cifra en una sola edición del torneo.

El delantero francés superó a Lionel Messi, que terminó con ocho goles, y a Erling Haaland, con siete, y se convirtió en el primer futbolista en ganar la Bota de Oro en dos Mundiales distintos, tras haberlo logrado también en Qatar 2022.

Con 22 goles acumulados en tres participaciones mundialistas, Mbappé es ahora el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, por delante de Messi (21) y Miroslav Klose (16).

Unai Simón y Pau Cubarsí, los otros grandes premiados de España

Unai Simón se llevó el Guante de Oro tras mantener siete porterías a cero en el torneo y encajar únicamente un gol en todo el campeonato.

Pau Cubarsí, defensa central del FC Barcelona con apenas 19 años, recibió el premio al mejor jugador joven tras registrar un 98,3% de acierto en pases (290 de 295) y ser el único futbolista menor de 20 años en disputar todos los minutos del torneo.

En la final, el MVP del partido fue Ferran Torres, autor del único gol del encuentro en el minuto 105 de la prórroga, que le dio a España su segunda estrella mundialista, 16 años después de la primera en Sudáfrica 2010.