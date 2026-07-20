Video: Messi desconsolado, el astro argentino rompió en llanto tras perder la Final

Lionel Messi no pudo contener las lágrimas este domingo al final de la ceremonia de premiación del Mundial 2026, luego de que Argentina cayera 1-0 ante España en la final disputada en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en lo que fue el último partido mundialista del capitán argentino.

El gol de Ferran Torres en la prórroga selló el título para España y dejó a Argentina con la medalla de subcampeón, frustrando el sueño del bicampeonato consecutivo que la Albiceleste perseguía desde Qatar 2022.

Durante los minutos posteriores al pitazo final, Messi permaneció largo tiempo sentado en el césped, con la mirada perdida y casi sin expresar emociones. Fue el primero en la fila para recibir su medalla de plata, que le entregó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El quiebre llegó cuando bajó del escenario y se volvió hacia la hinchada argentina. De cara al público que lo cantaba y lo alentaba, el astro rosarino rompió en llanto, visiblemente quebrado. A su lado, como casi siempre a lo largo del torneo, estaba Rodrigo De Paul, quien también derramó lágrimas.

Tras algunos minutos, y una vez que España levantó el trofeo, Messi se retiró al vestuario.

Este Mundial fue el sexto y último de Messi con la Selección Argentina, confirmado por el propio jugador antes del torneo. A sus 39 años, el rosarino cerró su ciclo mundialista con un legado sin precedentes: se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 18 goles en total a lo largo de sus seis participaciones.

En este torneo también anotó su primer triplete mundialista, el 16 de junio ante Argelia, y lideró a Argentina hasta la final tras asistir a Lautaro Martínez en el gol decisivo contra Inglaterra en semifinales. Durante el torneo usó unos botines especiales llamados «El último tango», en alusión a su despedida.

Horas antes de la final, Messi había publicado un emotivo mensaje en Instagram que anticipaba la magnitud del momento: «Nadie podrá borrar esta historia». En esa misma publicación escribió: «Lo más lindo... nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo».

El subcampeón del Mundial 2026 recibirá 33 millones de dólares en premios, frente a los 50 millones que se llevará España como campeón.

No era la primera vez que Messi lloraba en un gran torneo: también lo hizo tras la remontada ante Egipto en la fase de grupos de este mismo Mundial, y en la Copa América 2024 terminó la final lesionado y entre lágrimas, aunque en aquella ocasión Argentina se impuso 1-0. El llanto de este domingo, sin embargo, fue el de la despedida definitiva, el cierre de una historia mundialista que, como él mismo escribió, «nunca vamos a olvidar».