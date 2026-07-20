Cubano acusado de defraudar casi 900,000 dólares a Medicare enfrenta la pérdida de la ciudadanía estadounidense

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes acciones de desnaturalización contra diez ciudadanos naturalizados, entre ellos el cubano Yoskmaikel Rodriguez Perez, de 45 años, acusado de defraudar más de 886,000 dólares al programa Medicare mediante una clínica médica fraudulenta.

Rodriguez Perez obtuvo la residencia permanente en 2004 y se naturalizó como ciudadano estadounidense en 2018, ocultando durante todo ese proceso su participación en un esquema de fraude sanitario y proporcionando falso testimonio bajo juramento ante un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

El 18 de junio de 2026, el gobierno presentó una demanda de cuatro cargos en el Distrito Sur de Florida para revocarle la ciudadanía, alegando que la obtuvo ilegalmente al carecer del buen carácter moral exigido por ley y al ocultar hechos materiales durante el proceso de naturalización.

Rodriguez Perez se declaró culpable y fue condenado por conspiración para cometer fraude en atención médica y fraude electrónico.

El fiscal general adjunto en funciones, Todd Blanche, calificó a los diez afectados como «extranjeros criminales que mintieron para obtener la ciudadanía estadounidense» y advirtió que el Departamento de Justicia continuará «persiguiendo agresivamente la desnaturalización para restaurar la integridad del proceso de naturalización».

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, fue más directo: «Cuando cometes fraude durante el proceso de naturalización, pierdes el derecho a conservar tu ciudadanía estadounidense».

El caso del cubano no es aislado. En marzo de 2026, un tribunal federal en Miami revocó la ciudadanía de Mirelys Cabrera Díaz, residente en Hialeah, condenada en 2019 a 29 meses de prisión por participar en un fraude a Medicare de más de seis millones de dólares.

En junio pasado, el Departamento de Justicia presentó acciones de desnaturalización contra 17 inmigrantes, incluyendo dos cubanas: Leidys Delmas Garcia, de 54 años, y Milagros Marileisis Acosta Torres, de 40, ambas condenadas por fraude en el sistema de salud.

Cuba figura entre los 19 países calificados de «alto riesgo» sujetos a revisión masiva de naturalizaciones desde diciembre de 2025, junto a Venezuela, Somalia y Haití.

Esta campaña fue formalizada mediante un memorando del 11 de junio de 2025, firmado por el asistente del fiscal general Brett A. Shumate, que ordena a la División Civil del Departamento de Justicia priorizar estos procedimientos. La política de desnaturalización impulsada por Trump se apoya en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite revocar la ciudadanía obtenida mediante ocultamiento de hechos o declaraciones falsas bajo juramento.

A diferencia de los procesos penales, los procedimientos civiles de desnaturalización no garantizan el derecho a un abogado y exigen una carga de prueba menor, lo que los hace más rápidos para el gobierno.

El Departamento de Justicia prevé iniciar un mínimo de 250 casos de desnaturalización antes de octubre de 2026. Shumate fue contundente al respecto: «Apenas hemos arañado la superficie; muchas más demandas están por venir».