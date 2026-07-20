Claudia Melisa, 15 años: 'Ella quiere vivir' y necesita tu ayuda

Una adolescente cubana de 15 años pidió apoyo en redes para tener la oportunidad de vivir sin depender de una máquina de hemodiálisis.

Claudia Melisa Cambar Venegas padece una enfermedad renal y recibe tratamiento en Santiago de Cuba, mientras busca acceder a un trasplante fuera de la Isla ante la falta de condiciones para realizar esa intervención en el país.

Su caso fue difundido en Facebook por el activista Nelson Álvarez, conocido como El Porfiao.

Facebook / Nelson Álvarez

Tres veces a la semana pasa cuatro horas conectada a una máquina en el Hospital Infantil Norte Docente «Dr. Juan de la Cruz Martínez Maceira», conocido como La Ondi.

«Cuando estoy conectada a la diálisis, siento cansancio, mareos, frío, ganas de llorar. Son cuatro horas en las que no puedo moverme, y aunque trato de sonreír, por dentro pienso en todo lo que me estoy perdiendo», escribió la joven en su campaña de recaudación en GoFundMe.

Álvarez, por su parte, hizo un llamado público al cierre de una entrevista con CiberCuba para movilizar a la comunidad en favor de Claudia. «Solo me resta pedirle a todos tus seguidores, a mis amigos, a mis seguidores, a la comunidad completa, que nos ayuden con el tema Claudia Melisa, que en buena parte está en nuestras manos salvar la vida de esa niña de 15 años, que hoy mismo publicó un vídeo que me dijo que ella quería vivir», declaró Álvarez.

La situación de Claudia resume la crisis del sistema sanitario cubano: sus hermanos son donantes compatibles y están dispuestos a cederle un riñón, pero el trasplante es imposible en la isla. «En Cuba, aunque hay médicos buenos y dedicados, no tenemos los recursos para hacer un trasplante. No hay suficientes medicamentos, no hay insumos, no hay condiciones», explicó la propia Claudia.

Brasil se presenta como la alternativa viable: allí la cirugía, la hemodiálisis y la hospitalización son gratuitas a través del sistema público de salud. Lo que la familia necesita recaudar —con una meta de 9,000 dólares— cubre el pasaje aéreo de Claudia y un acompañante, la estadía durante al menos seis meses tras el trasplante, los medicamentos no incluidos en la cobertura pública y los trámites administrativos.

Álvarez fue explícito sobre la transparencia de la campaña: «Entran a mi página y ahí está el enlace de la GoFundMe, que es creada por la familia. Es decir, por la mano de nosotros no pasa un centavo. Están puestos las tarjetas de la familia».

El activista, que en menos de año y medio ha logrado sacar de Cuba a cinco niños gravemente enfermos para recibir tratamiento en el extranjero, reconoció el costo personal de su labor: «Esta obra me ha costado mucho, incluso el divorcio».

El caso de Claudia no es aislado. Pacientes de hemodiálisis en Santiago de Cuba denunciaron este mes una crisis aguda por falta de concentrados esenciales, con tratamientos retrasados y de duración reducida en el mismo hospital donde ella se atiende. Según datos del medio estatal Escambray, en 2025 solo unos 3,000 pacientes recibían hemodiálisis en Cuba, frente a más de 4,500 en 2021.

«Si puedes donar uno, cinco o diez dólares, estarás comprando un pedazo de mi futuro. Si no puedes, compartir mi historia en tus redes, grupos de WhatsApp o con tus contactos en el exterior vale igual que un donativo», escribió la adolescente. Su mensaje final lo resume todo: «No quiero solo sobrevivir, quiero vivir».