Brutal ataque de dos pitbulls a un corredor y su perro en Miami: El dueño fue detenido

La Policía de la Ciudad de Miami confirmó el arresto del dueño de dos pitbulls que atacaron a un corredor y su mascota en el barrio de Wynwood, Miami, en un violento incidente que quedó parcialmente captado en video y que dejó a la víctima hospitalizada con fracturas faciales.
Según el informe policial reportado por Telemundo 51, el hecho ocurrió el 15 de julio, cuando Evan Motlong, de 30 años, salía a correr por la tarde con su perro Indie cerca de Northwest 2nd Avenue y la calle 22.
De repente, dos pitbulls sin correa se abalanzaron sobre él y su mascota.
Motlong intentó proteger a Indie interponiéndose entre los animales: «Arranqué a uno de los perros, me metí en medio y aparté al otro; me mordieron el brazo gravemente», declaró.
Tras el ataque inicial, la situación se agravó cuando Motlong le dijo al dueño, quien estaba en el lugar, que llamaría a la Policía.
De acuerdo con la denuncia, el propietario respondió gritando «¡A por él!», lo que provocó que los animales persiguieran y mordieran nuevamente al joven ya herido.
El sujeto fue identificado como Jonte Adrian Jack, de 44 años.
El enfrentamiento escaló aún más cuando Jack presuntamente empujó o golpeó a Motlong, quien cayó de espaldas, se golpeó la cabeza contra el pavimento y perdió el conocimiento.
Testigos anónimos declararon a los detectives que lo vieron golpear a la víctima mientras estaba inconsciente en el suelo, y que también dañó su teléfono celular antes de irse del lugar con sus perros.
Motlong recuperó la conciencia ya en la ambulancia y fue llevado a un hospital, donde fue atendido por fracturas faciales, un ojo morado, heridas de mordida graves en el brazo, cortes y contusiones.
Su perro Indie sufrió una pata rota y se encuentra en recuperación.
Varios testigos corroboraron su versión, y luego Motlong identificó al sospechoso en una rueda de reconocimiento fotográfica.
Cuando los agentes localizaron a Jack el sábado, este sujetaba a los pitbulls de manera agresiva, como si fuera a soltarlos contra los oficiales, antes de ser detenido.
La Policía señaló además que el departamento ya había registrado incidentes previos que lo involucran a él y a sus perros.
Jack fue acusado de agresión agravada con arma mortal -en la que los perros son considerados el arma-, agresión física grave como delito grave, agresión agravada contra un agente del orden, resistencia a la autoridad y daños criminales.
Ejerció su derecho a un abogado y se negó a hablar con los detectives.
Motlong señaló que comentarios en redes sociales le indicaron que no era la primera víctima de este hombre: «Los comentarios que he leído en mi historia dicen que han visto a este tipo hacerle esto a otras personas».
«La gente no debería tener que mirar por encima del hombro preguntándose si un miembro de la familia -básicamente, un perro es un miembro de la familia- va a ser atacado o potencialmente muerto», concluyó Motlong, quien espera que su historia evite que esto le ocurra a otra persona.
El caso se produce en un contexto de creciente alarma por ataques de perros en el sur de Florida.
En enero de 2024, dos perros atacaron a un hombre en silla de ruedas en Florida City, causándole heridas que requirieron dos cirugías.
En marzo de ese mismo año, una mujer sufrió graves lesiones al defender a su perrita de un pitbull en West Palm Beach.
En respuesta a esta tendencia, Florida aprobó la Ley Pam Rock Act, vigente desde el 1 de julio de 2025, que establece multas de hasta $1,000 para dueños de perros peligrosos, exige un seguro de responsabilidad civil de $100,000 y contempla cargos de felonía de tercer grado -con hasta cinco años de prisión- si el animal ya era declarado peligroso y causa muerte o heridas graves.
Preguntas frecuentes sobre el ataque de pitbulls en Miami y la Ley Pam Rock Act
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió en el ataque de pitbulls en Miami?
Jonte Adrian Jack, de 44 años, fue arrestado por ordenar a sus pitbulls atacar a un corredor y su perro en Miami. El incidente dejó a Evan Motlong, el corredor, con fracturas faciales y otras heridas, y a su perro Indie con una pata rota. Jack enfrenta múltiples cargos, incluidos agresión agravada y resistencia a la autoridad.
Publicidad
¿Qué establece la Ley Pam Rock Act en Florida?
La Ley Pam Rock Act, vigente desde el 1 de julio de 2025, impone multas de hasta $1,000 para dueños de perros peligrosos y exige un seguro de responsabilidad civil de $100,000. Además, contempla cargos de felonía de tercer grado, con hasta cinco años de prisión, si un animal declarado peligroso causa muerte o heridas graves.
Publicidad
¿Cuál es el impacto de no usar correa en perros peligrosos?
No usar correa en perros peligrosos puede llevar a ataques que resulten en heridas graves o incluso la muerte. Casos recientes en Florida han demostrado las graves consecuencias de esta negligencia, lo que ha llevado a la implementación de leyes más estrictas para proteger a la comunidad.
Publicidad
¿Cómo pueden los testigos de un ataque ayudar a las autoridades?
Los testigos pueden proporcionar relatos y evidencia visual que son cruciales para las investigaciones policiales. En el caso del ataque en Miami, varios testigos corroboraron la versión de la víctima, lo que ayudó a la policía a arrestar al sospechoso y asegurar que se enfrentara a la justicia.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.