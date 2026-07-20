Depresión tropical se convertiría este lunes en la tormenta Bertha

La Depresión Tropical Dos, formada el domingo sobre el noreste del Golfo de México, está a punto de convertirse en la tormenta tropical Bertha durante la tarde de este lunes, según pronósticos del especialista en huracanes Michael Lowry, de Local10.

El sistema se encontraba esta mañana a unas 120 millas al sur de Panama City, desplazándose hacia el noroeste a apenas tres millas por hora, con vientos máximos sostenidos de 35 cinco millas por hora (mph).

Solo se necesita un incremento para que el sistema alcance la categoría de tormenta tropical. «Solo hace falta un ligero aumento en los vientos estimados en superficie (de 35 mph a 40 mph) para llegar a la tormenta tropical Bertha, algo que debería ocurrir en la tarde de hoy», explicó Lowry.

Un avión cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea detectó caídas de presión lentas pero constantes durante la mañana del lunes, señal de que la circulación en superficie se organiza de forma gradual.

Bertha sería la segunda tormenta con nombre de la temporada atlántica de huracanes de 2026, después de Arthur, que se formó en junio y afectó Texas y Louisiana sin alcanzar categoría de huracán.

Trayectoria y zonas en alerta

El pronóstico apunta a un avance muy lento hacia el oeste a lo largo de la costa norte del Golfo durante esta semana, con un posible toque en tierra cerca del sureste de Louisiana el miércoles.

Vigilancias de tormenta tropical están activas desde el Panhandle de Florida hasta la costa de Alabama, en anticipación de vientos superiores a 38 mph.

También se emitió una vigilancia de marejada ciclónica desde la frontera Alabama-Florida hasta la desembocadura del río Mississippi.

El sur de Florida no recibirá impactos directos del sistema, aunque la menor probabilidad de lluvias mantendrá las temperaturas por encima de lo normal, con índices de calor que rozarán los niveles de advertencia cada tarde, según la meteoróloga Jennifer Collins.

Sin riesgo de huracán, pero con lluvias peligrosas

Los modelos de intensidad descartan casi por completo que Bertha alcance fuerza de huracán: apenas el 3 % de los escenarios del sistema de ensamble de mil miembros de Google DeepMind contemplan esa posibilidad.

Los principales peligros serán las lluvias localmente intensas, con acumulados generales de dos a cuatro pulgadas y máximos locales de hasta ocho pulgadas, además de peligrosas corrientes de resaca a lo largo de la costa norte del Golfo.

El mayor riesgo de inundaciones repentinas se concentrará entre la noche del martes y el jueves, desde el sur de Louisiana hasta el sureste de Texas.

Las temperaturas del agua en el norte del Golfo están cerca de niveles récord para esta época del año, lo que favorece la organización del sistema. Sin embargo, Lowry anticipó que ese factor no será suficiente para un fortalecimiento significativo:

«Para el miércoles, especialmente, una cortina de cizalladura del norte y la interacción con tierra deberían empezar a desarmar lo que quede de la tormenta a medida que se acerque a Louisiana», aclaró.

La Universidad Estatal de Colorado redujo su pronóstico en julio a solo nueve tormentas con nombre para toda la temporada 2026, principalmente por el fortalecimiento de El Niño, que incrementa la cizalladura del viento e inhibe la formación de ciclones en el Atlántico.