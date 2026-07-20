Isabella Ladera derrite las redes con las fotos más tiernas tras el nacimiento de su bebé Koa

La influencer venezolana Isabella Ladera ha conquistado las redes sociales con una serie de imágenes íntimas y emotivas desde que dio a luz a su hijo Koa el 11 de julio en Miami, acumulando millones de reacciones en apenas días.

La primera publicación llegó cuando Isabella compartió en Instagram fotos del momento en que dio a luz a Koa acompañada de un mensaje que tocó el corazón de sus seguidores: «parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte».

Al día siguiente, un nuevo post con la descripción «veinticuatro horas en una nube» mostró a Mía Antonella, la hija mayor de Isabella, dando un tierno beso a su hermanito recién nacido.

Isabella también publicó un carrusel familiar que incluyó paseos por el vecindario de Miami, con Mía empujando el cochecito de Koa y momentos de cercanía entre los dos hermanos. «mom of two en las nubes toy. la mejor hermana mayor del mundo pero por siempre nuestra chiquita».

En todas las imágenes, el rostro del bebé aparece cubierto con un emoji de corazón, un gesto deliberado de Isabella para preservar la privacidad de Koa.

Koa es el segundo hijo de Isabella y el primero de su pareja, el modelo e influencer peruano Hugo García, quien reaccionó ante las primeras fotos con el comentario «Mi vida en dos fotos ».

El parto fue humanizado, en casa, en una piscina inflable y sin anestesia. Tras 26 horas de trabajo de parto Koa llegó al mundo con solo tres pujos finales y con la bolsa amniótica intacta.

Isabella y Hugo García oficializaron su relación el pasado año y anunciaron el embarazo el pasado febrero. En abril revelaron que esperaban un varón con una sesión de fotos temática de Fórmula 1.

Poco antes de dar a luz, Isabella mostró su cuerpo sin filtros y reveló que subió casi 20 kilos durante el embarazo, priorizando el bienestar del bebé y aseguró que planea esperar entre seis y siete semanas antes de retomar el ejercicio físico.