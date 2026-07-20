Isabella Ladera derrite las redes con las fotos más tiernas tras el nacimiento de su bebé Koa

La influencer venezolana Isabella Ladera ha conquistado las redes sociales con una serie de imágenes íntimas y emotivas desde que dio a luz a su hijo Koa el 11 de julio en Miami, acumulando millones de reacciones en apenas días.
La primera publicación llegó cuando Isabella compartió en Instagram fotos del momento en que dio a luz a Koa acompañada de un mensaje que tocó el corazón de sus seguidores: «parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte».
Al día siguiente, un nuevo post con la descripción «veinticuatro horas en una nube» mostró a Mía Antonella, la hija mayor de Isabella, dando un tierno beso a su hermanito recién nacido.
Isabella también publicó un carrusel familiar que incluyó paseos por el vecindario de Miami, con Mía empujando el cochecito de Koa y momentos de cercanía entre los dos hermanos. «mom of two en las nubes toy. la mejor hermana mayor del mundo pero por siempre nuestra chiquita».
En todas las imágenes, el rostro del bebé aparece cubierto con un emoji de corazón, un gesto deliberado de Isabella para preservar la privacidad de Koa.
Koa es el segundo hijo de Isabella y el primero de su pareja, el modelo e influencer peruano Hugo García, quien reaccionó ante las primeras fotos con el comentario «Mi vida en dos fotos ».
El parto fue humanizado, en casa, en una piscina inflable y sin anestesia. Tras 26 horas de trabajo de parto Koa llegó al mundo con solo tres pujos finales y con la bolsa amniótica intacta.
Isabella y Hugo García oficializaron su relación el pasado año y anunciaron el embarazo el pasado febrero. En abril revelaron que esperaban un varón con una sesión de fotos temática de Fórmula 1.
Poco antes de dar a luz, Isabella mostró su cuerpo sin filtros y reveló que subió casi 20 kilos durante el embarazo, priorizando el bienestar del bebé y aseguró que planea esperar entre seis y siete semanas antes de retomar el ejercicio físico.
Preguntas Frecuentes sobre el Nacimiento del Bebé de Isabella Ladera
CiberCuba te lo explica:
¿Cuándo nació el bebé de Isabella Ladera y cómo fue el parto?
El bebé de Isabella Ladera, llamado Koa, nació el 11 de julio en Miami. El parto fue humanizado, realizado en casa, en una piscina inflable y sin anestesia. Isabella estuvo en trabajo de parto durante 26 horas, culminando con solo tres pujos finales y con la bolsa amniótica intacta.
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¿Cómo ha compartido Isabella Ladera la llegada de su bebé en redes sociales?
Isabella Ladera ha compartido una serie de imágenes íntimas y emotivas desde el nacimiento de su hijo Koa, acumulando millones de reacciones. En todas las imágenes, ha optado por cubrir el rostro del bebé con un emoji de corazón para preservar su privacidad. Además, ha compartido momentos familiares y tiernos con su hija mayor, Mía Antonella.
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¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su aumento de peso durante el embarazo?
Isabella Ladera reveló que subió más de 20 kilos durante su embarazo, pero nunca se preocupó por su peso. Su enfoque principal fue el bienestar de su bebé, asegurando que este midiera y pesara lo adecuado, y tuviera todo lo necesario para su desarrollo. La influencer ha compartido que planea esperar entre seis y siete semanas antes de retomar el ejercicio físico.
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¿Cómo es la relación de Isabella Ladera con su pareja Hugo García?
Isabella Ladera y Hugo García oficializaron su relación el año pasado y anunciaron su embarazo en febrero de 2026. Hugo, quien es modelo e influencer peruano, se ha mostrado emocionado con la llegada de su hijo Koa, siendo este su primer hijo. La pareja reside en Miami y ha compartido abiertamente su felicidad en redes sociales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.