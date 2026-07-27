Isabella Ladera muestra su cuerpo dos semanas después de dar a luz: «Así estoy, hermanas»

Isabella Ladera volvió a sorprender a sus seguidoras con una historia en Instagram que ya se ha convertido en su sello personal: una selfie en espejo desde su vestidor, camiseta levantada, abdomen al descubierto y un mensaje tan directo como ella: «así toy hermanas».

La influencer venezolana, que dio a luz a su hijo Koa el 11 de julio en Miami en un parto humanizado en casa —en agua y sin anestesia, tras 26 horas de trabajo de parto—, lleva apenas dos semanas de postparto y ya muestra su recuperación con la misma naturalidad que caracterizó todo su embarazo.

En la imagen, tomada en su vestidor con estanterías de zapatos al fondo, Isabella aparece con top deportivo negro y pantalón gris, con la camiseta recogida para enseñar el abdomen sin retoques ni poses idealizadas.

Captura de Instagram / Isabella Ladera

No es la primera vez que lo hace. El 13 de julio, apenas dos días después del nacimiento de Koa, ya había compartido una foto en pijama con el abdomen todavía inflamado y el mismo mensaje: «Así me veo, hermanas». Ahora, dos semanas después, repite el gesto desde el vestidor para mostrar una recuperación progresiva y real.

Esta actitud conecta directamente con la filosofía que Isabella ha mantenido durante toda la gestación. Cuando estaba en la semana 38 de embarazo, reveló sin ningún pudor que había subido más de 20 kilos, y lo resumió así: «yo nunca me preocupé por mi peso, a mí solo me importa que mi bebé esté bien, midiendo y pesando lo que debe, teniendo el líquido y todo lo que necesita, yo subí más de 20 kilos y no me mortifica, solo me disfruto esta etapa y ya».

Koa es el segundo hijo de Isabella —su hija mayor, Mía Antonella, nació en 2020— y el primero de su pareja, el modelo e influencer peruano Hugo García, de 33 años y exintegrante del reality «Esto es Guerra». La pareja, que oficializó su relación en octubre de 2025, reside en Miami.

Con más de 12 millones de seguidores en redes sociales, Isabella ha construido su popularidad precisamente sobre esa cercanía sin filtros: mostrar el cuerpo real del postparto, sin idealizaciones ni presiones, en un momento en que muchas mujeres sienten exactamente lo contrario.

Isabella ha comentado que planea esperar entre seis y siete semanas antes de retomar el ejercicio, así que por ahora el plan es claro: disfrutar a Koa y seguir compartiendo cada etapa tal como viene, sin más filtro que el espejo del vestidor.