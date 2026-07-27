Isabella Ladera muestra su cuerpo dos semanas después de dar a luz: «Así estoy, hermanas»

Isabella Ladera volvió a sorprender a sus seguidoras con una historia en Instagram que ya se ha convertido en su sello personal: una selfie en espejo desde su vestidor, camiseta levantada, abdomen al descubierto y un mensaje tan directo como ella: «así toy hermanas».
La influencer venezolana, que dio a luz a su hijo Koa el 11 de julio en Miami en un parto humanizado en casa —en agua y sin anestesia, tras 26 horas de trabajo de parto—, lleva apenas dos semanas de postparto y ya muestra su recuperación con la misma naturalidad que caracterizó todo su embarazo.
En la imagen, tomada en su vestidor con estanterías de zapatos al fondo, Isabella aparece con top deportivo negro y pantalón gris, con la camiseta recogida para enseñar el abdomen sin retoques ni poses idealizadas.
No es la primera vez que lo hace. El 13 de julio, apenas dos días después del nacimiento de Koa, ya había compartido una foto en pijama con el abdomen todavía inflamado y el mismo mensaje: «Así me veo, hermanas». Ahora, dos semanas después, repite el gesto desde el vestidor para mostrar una recuperación progresiva y real.
Esta actitud conecta directamente con la filosofía que Isabella ha mantenido durante toda la gestación. Cuando estaba en la semana 38 de embarazo, reveló sin ningún pudor que había subido más de 20 kilos, y lo resumió así: «yo nunca me preocupé por mi peso, a mí solo me importa que mi bebé esté bien, midiendo y pesando lo que debe, teniendo el líquido y todo lo que necesita, yo subí más de 20 kilos y no me mortifica, solo me disfruto esta etapa y ya».
Koa es el segundo hijo de Isabella —su hija mayor, Mía Antonella, nació en 2020— y el primero de su pareja, el modelo e influencer peruano Hugo García, de 33 años y exintegrante del reality «Esto es Guerra». La pareja, que oficializó su relación en octubre de 2025, reside en Miami.
Con más de 12 millones de seguidores en redes sociales, Isabella ha construido su popularidad precisamente sobre esa cercanía sin filtros: mostrar el cuerpo real del postparto, sin idealizaciones ni presiones, en un momento en que muchas mujeres sienten exactamente lo contrario.
Isabella ha comentado que planea esperar entre seis y siete semanas antes de retomar el ejercicio, así que por ahora el plan es claro: disfrutar a Koa y seguir compartiendo cada etapa tal como viene, sin más filtro que el espejo del vestidor.
Preguntas frecuentes sobre el postparto y la filosofía de maternidad de Isabella Ladera
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo fue el parto de Isabella Ladera?
Isabella Ladera tuvo un parto humanizado en casa, en agua y sin anestesia, tras 26 horas de trabajo de parto. Este tipo de parto se caracteriza por ser menos intervencionista, respetando los tiempos y las decisiones de la madre. Isabella ha compartido que fue una experiencia de rendición y transformación, lo que resalta su actitud de aceptación y fortaleza durante el proceso.
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¿Cómo ha abordado Isabella Ladera su recuperación postparto?
Isabella ha mostrado su recuperación postparto con naturalidad, compartiendo imágenes de su abdomen sin retoques ni idealizaciones. Su enfoque es disfrutar esta etapa sin presiones, priorizando el bienestar de su bebé, Koa, y planea esperar entre seis y siete semanas antes de retomar el ejercicio físico. Esta actitud ha resonado con sus seguidores, quienes aprecian su honestidad y transparencia.
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¿Cuál es la filosofía de Isabella Ladera sobre el aumento de peso durante el embarazo?
Isabella Ladera nunca se preocupó por su peso durante el embarazo, afirmando que su única prioridad era el bienestar de su bebé. Subió más de 20 kilos, pero lo vivió con gratitud y sin complejos, enfocándose en disfrutar cada etapa de la gestación. Esta filosofía de aceptación y amor propio ha sido una constante en su contenido, inspirando a muchas de sus seguidoras.
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¿Cómo ha influido la maternidad en la presencia digital de Isabella Ladera?
La maternidad ha fortalecido la conexión de Isabella con sus seguidores, quienes valoran su autenticidad y vulnerabilidad. Con más de 12 millones de seguidores, Isabella ha construido su popularidad mostrando el cuerpo real del postparto y compartiendo cada etapa de su maternidad sin filtros, lo que ha generado un impacto positivo en su comunidad digital.
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