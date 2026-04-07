"Se viene nuestro campeón mundial": Así reveló Isabella Ladera el sexo de su bebé en camino

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La influencer venezolana Isabella Ladera sorprendió este lunes a sus millones de seguidores con una de las revelaciones de género más originales y tiernas que se han visto en redes: espera un varón, y lo anunció con una emotiva sesión de fotos de temática Fórmula 1.

La publicación en Instagram llegó acompañada de un mensaje que lo dice todo: "Se viene nuestro campeón mundial". En pocas horas, la imagen acumuló más de 1.1 millones de likes y casi 11,000 comentarios de fans que no pudieron contener la emoción.

Para la sesión de fotos, tomada en exteriores con un fondo blanco y vegetación tropical, Isabella posó con su barriga al descubierto mientras sostenía unos diminutos shorts de bebé negros con rayas turquesa de Mercedes-AMG Petronas, la escudería más icónica de la Fórmula 1.

Su pareja, el modelo e influencer peruano Hugo García, apareció agachado frente al vientre sosteniendo un auto de Fórmula 1 en miniatura del equipo Mercedes, todo en los inconfundibles tonos azul y turquesa que confirmaron la noticia sin necesidad de más palabras.

La hija mayor de Isabella, Mía Antonella, también fue protagonista de la sesión: apareció besando la barriga de su mamá y sosteniendo una camiseta negra de bebé a juego con short que mostraba Isabella, completando una imagen familiar que derritió a más de uno.

En otra de las imágenes, la ternura se mezcló con el humor: Hugo sostuvo un guante de béisbol celeste mientras Mía empuñaba un bate rosa de la marca Easton, un guiño más al género del bebé que viene en camino y que arrancó sonrisas entre los seguidores de la pareja.

Isabella Ladera, había anunciado el embarazo el 13 de febrero con una foto de la ecografía. La influencer, oriunda de Anzoátegui, Venezuela, y radicada en Miami junto a su familia, explicó en su momento que prefirió guardar la noticia durante semanas. La pareja describió esta gestación como muy buscada, tras intentos fallidos que hicieron aún más especial la noticia.