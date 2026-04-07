"Se viene nuestro campeón mundial": Así reveló Isabella Ladera el sexo de su bebé en camino

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La influencer venezolana Isabella Ladera sorprendió este lunes a sus millones de seguidores con una de las revelaciones de género más originales y tiernas que se han visto en redes: espera un varón, y lo anunció con una emotiva sesión de fotos de temática Fórmula 1.
La publicación en Instagram llegó acompañada de un mensaje que lo dice todo: "Se viene nuestro campeón mundial". En pocas horas, la imagen acumuló más de 1.1 millones de likes y casi 11,000 comentarios de fans que no pudieron contener la emoción.
Para la sesión de fotos, tomada en exteriores con un fondo blanco y vegetación tropical, Isabella posó con su barriga al descubierto mientras sostenía unos diminutos shorts de bebé negros con rayas turquesa de Mercedes-AMG Petronas, la escudería más icónica de la Fórmula 1.
Su pareja, el modelo e influencer peruano Hugo García, apareció agachado frente al vientre sosteniendo un auto de Fórmula 1 en miniatura del equipo Mercedes, todo en los inconfundibles tonos azul y turquesa que confirmaron la noticia sin necesidad de más palabras.
La hija mayor de Isabella, Mía Antonella, también fue protagonista de la sesión: apareció besando la barriga de su mamá y sosteniendo una camiseta negra de bebé a juego con short que mostraba Isabella, completando una imagen familiar que derritió a más de uno.
En otra de las imágenes, la ternura se mezcló con el humor: Hugo sostuvo un guante de béisbol celeste mientras Mía empuñaba un bate rosa de la marca Easton, un guiño más al género del bebé que viene en camino y que arrancó sonrisas entre los seguidores de la pareja.
Isabella Ladera, había anunciado el embarazo el 13 de febrero con una foto de la ecografía. La influencer, oriunda de Anzoátegui, Venezuela, y radicada en Miami junto a su familia, explicó en su momento que prefirió guardar la noticia durante semanas. La pareja describió esta gestación como muy buscada, tras intentos fallidos que hicieron aún más especial la noticia.
Preguntas frecuentes sobre la revelación de género del bebé de Isabella Ladera
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo reveló Isabella Ladera el sexo de su bebé?
Isabella Ladera reveló el sexo de su bebé con una sesión de fotos de temática Fórmula 1, donde anunció que espera un niño. La publicación fue hecha en Instagram y rápidamente acumuló más de 1.1 millones de "likes".
¿Quién acompañó a Isabella Ladera en la sesión de fotos?
Isabella Ladera fue acompañada por su pareja, Hugo García, y su hija mayor, Mía Antonella, durante la sesión de fotos. Hugo posó sosteniendo un auto de Fórmula 1 en miniatura, mientras que Mía participó besando la barriga de su madre y sosteniendo una camiseta de bebé.
¿Por qué la revelación del bebé de Isabella Ladera se hizo tan especial?
La revelación fue especial porque Isabella y su pareja describieron esta gestación como muy buscada, tras intentos fallidos previos. Además, la originalidad y emotividad de la sesión fotográfica resonaron profundamente con sus seguidores.
¿Cómo ha reaccionado el público a la noticia del bebé de Isabella Ladera?
El público reaccionó con entusiasmo y cariño, expresando su emoción a través de miles de "likes" y comentarios en la publicación de Instagram. La comunidad de seguidores de Isabella y Hugo ha mostrado un gran apoyo a la pareja en esta nueva etapa.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.