China responde a las acusaciones de espionaje en Cuba y envía un mensaje a EE.UU.

El embajador de China en Cuba, Hua Xin, calificó de «infundadas» las acusaciones de Washington sobre presuntas instalaciones de inteligencia chinas en la isla, y acusó al gobierno estadounidense de fabricar justificaciones para una futura intervención militar.

«Una mentira repetida mil veces sigue siendo mentira», escribió el diplomáticoe en X el lunes.

El embajador añadió que las denuncias de Washington «sirven para buscar pretextos para sus propios intentos subversivos e intervención militar contra Cuba».

Las relaciones entre China y Cuba son transparentes y no permiten ser difamadas ni calumniadas. Instamos a EE.UU. a que deje de lanzar reiteradamente acusaciones infundadas y echar la culpa a los demás para desviar su propia responsabilidad", se advierte en la publicación.

"China seguirá apoyando firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y en su oposición a la injerencia extranjera", concluye el texto.

La reacción de Hua Xin llegó horas después de que el secretario de Estado Marco Rubio presentara un informe de 100 páginas del Departamento de Estado titulado «Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI», que documenta casi siete décadas de espionaje cubano y dedica un capítulo específico a la presencia de inteligencia china y rusa en la isla.

Según ese documento, Cuba alberga 18 instalaciones de inteligencia de señales conocidas, tres de ellas operadas activamente por China y dos por Rusia, y el personal de inteligencia de ambos países en la isla se ha triplicado desde 2023.

El Wall Street Journal reportó además que China y Cuba firmaron un acuerdo secreto para construir una nueva instalación con capacidad para interceptar comunicaciones en el sureste de Estados Unidos, a cambio de varios miles de millones de dólares.

La postura de Pekín fue reforzada este martes por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, quien calificó la relación entre China y Cuba de «legítima y transparente» y rechazó las acusaciones como «rumores y difamaciones».

«Inventar pretextos y difundir rumores para difamar no puede servir de justificación para el bloqueo brutal y las sanciones ilegales de Estados Unidos contra Cuba», afirmó Lin Jian.

El régimen cubano también salió al paso.

El canciller Bruno Rodríguez acusó a Rubio el lunes de construir un «pretexto fraudulento» para justificar una agresión militar, mientras que el presidente Miguel Díaz-Canel llamó a Rubio «corrupto» y lo vinculó con narcotraficantes en un hilo publicado este martes en X.

La escalada diplomática se enmarca en la política de presión máxima de la administración Trump hacia La Habana: desde enero de 2025, Cuba figura de nuevo en la lista de patrocinadores del terrorismo y ha recibido más de 240 sanciones.

En enero de 2026, el presidente Trump declaró una emergencia nacional señalando a Cuba como amenaza para la seguridad nacional, mientras que el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, advirtió el 12 de julio que Washington «no tolerará por más tiempo» la presencia de instalaciones de inteligencia chinas y rusas en la isla.

Hua Xin lleva meses siendo la voz diplomática china más activa en defensa del régimen cubano.

El 9 de julio publicó un video de respaldo tras una votación en la ONU sobre el embargo, en el que expresó que China confía en que Cuba logrará «desarrollo y prosperidad».

El informe de Rubio concluye con una advertencia que resume la postura de Washington: «Confundir la pobreza de Cuba con su inocuidad es malentender la amenaza por completo. Su poder siempre fue ideológico, subversivo y parasitario».