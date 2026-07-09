Embajador de China en Cuba: «Confiamos en que lograrán el desarrollo y la prosperidad»

El embajador de China en Cuba, Hua Xin, publicó este miércoles un video en el que reafirmó el respaldo de Pekín a La Habana y expresó confianza en el futuro del pueblo cubano, un día después de que la Asamblea General de la ONU aprobara la apertura de un debate urgente sobre el embargo estadounidense a la Isla.

Su «confianza» en la «prosperidad» de Cuba choca frontalmente con la debacle económica que mantiene a la isla sumida en una de las peores crisis de su historia, y cuya responsabilidad recae en los hombros del régimen.

La votación a la que hace referencia ocurrió este martes en la ONU, donde Cuba obtuvo 136 votos a favor, nueve en contra y 30 abstenciones.

Aunque el régimen cubano celebró el resultado como una victoria, la cifra de abstenciones se duplicó en comparación con la votación anual de octubre de 2025, cuando la isla consiguió 165 votos favorables y solo siete en contra, evidenciando un notable desgaste en su respaldo internacional.

Hua Xin calificó el resultado como prueba de «la voluntad de la comunidad internacional y su llamada por la justicia», y atribuyó la crisis que atraviesa Cuba a las sanciones de Washington, que según él se han «intensificado y escalado» en 2026, generando «serios problemas como la escasez de combustible y los apagones de gran escala».

Sin embargo, la causa principal de la crisis energética cubana no son las sanciones estadounidenses, sino la interrupción del suministro de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.

Cuba enfrenta apagones de hasta 20 y 25 horas diarias, con un déficit eléctrico récord de 2,208 MW registrado el 26 de junio pasado.

El diplomático chino enmarcó su declaración en términos de alianza estratégica: «Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y gran país responsable a nivel global, China seguirá trabajando con Cuba para promover a la comunidad internacional a oponerse al bloqueo y la coerción de Estados Unidos contra Cuba, a rechazar el abuso de sanciones unilaterales y de la fuerza, a defender conjuntamente la equidad y la justicia».

Hua Xin describió a China como «buen amigo, compañero y hermano de Cuba» y valoró los esfuerzos del pueblo cubano por «explorar el modelo de desarrollo adaptado a sus condiciones nacionales», una formulación que en la práctica equivale a respaldar la continuidad del sistema político del régimen de Miguel Díaz-Canel.

Hua Xin cerró su intervención con una frase de aliento dirigida a los cubanos: «Confiamos en que el pueblo cubano superará las dificultades y logrará el desarrollo y la prosperidad del país».

En contraste, el embajador estadounidense Mike Waltz declaró ante la ONU el martes que el «verdadero bloqueo» es el que el régimen cubano impone a su propio pueblo, una posición que la administración Trump mantiene como eje de su política hacia La Habana.

La relación bilateral entre Pekín y La Habana se ha intensificado notablemente en 2026.

China aprobó un paquete de ayuda de emergencia de 80 millones de dólares y donó un total de 90,000 toneladas de arroz a la Isla, distribuidas en dos programas distintos.

Ambos países firmaron además 11 documentos de cooperación en áreas como inteligencia artificial, biotecnología, agricultura e infraestructura.