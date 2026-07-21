Villa Clara confirma circulación de dengue II y IV en Ranchuelo: «En horas pueden agravar al paciente»

Microbiólogos de la provincia de Villa Clara confirmaron este lunes la circulación simultánea de los serotipos II y IV del dengue en el municipio de Ranchuelo, una combinación que las autoridades sanitarias calificaron de especialmente peligrosa porque «en horas pueden agravar al paciente y correr riesgo su vida».

La alerta surgió durante la sesión de un Grupo Temporal convocado para enfrentar la situación epidemiológica del municipio, con la presencia del vicegobernador provincial Noel Cecilio Chinea Pérez y autoridades políticas y gubernamentales del territorio.

La Dra. Yarelyn Lorenzo Oyarzabal, directora de Higiene y Epidemiología de Villa Clara, informó que 12 pacientes permanecen en estado estable en el centro de aislamiento habilitado en el motel Las Tecas, en Ranchuelo.

Según la funcionaria, las autoridades llevan más de 15 días trabajando en el territorio ante el incremento de personas con síntomas febriles. Hasta la fecha se han realizado más de 10,300 pesquisas y se interviene en 114 manzanas afectadas, que abarcan un universo de 5,286.

Solo en la jornada de este lunes fueron fumigadas 562 casas, y se aplica abate al agua almacenada para frenar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.

La directora de Epidemiología advirtió que «todos los habitantes de Ranchuelo serán pesquisados a fin de lograr a tiempo la actuación médica», lo cual da la medida de la magnitud del problema, y añadió que, por la cercanía geográfica, los residentes de Manicaragua, Santa Clara, Placetas y Sagua la Grande también deben acudir a unidades de salud ante cualquier síntoma febril.

Para el pesquisaje han sido movilizadas múltiples entidades: Comunales, ETECSA, TRANSMEC, la Comisión Electoral, el INDER, la Empresa Agroindustrial Efraín Alfonso y las direcciones municipal y provincial de Salud, entre otras.

Las autoridades recomendaron fregar los depósitos de agua en los hogares, mantenerlos tapados y cubrir el cuerpo para protegerse del vector, incluso ante las altas temperaturas del verano.

El DENV-2, uno de los serotipos circulantes en Ranchuelo, ha sido asociado con un mayor riesgo de manifestaciones graves, como hemorragias y choque, aunque la evolución de la enfermedad depende también de otros factores, entre ellos los antecedentes inmunitarios del paciente.

La presencia simultánea de dos serotipos distintos eleva además el riesgo de enfermedad grave en personas que ya tuvieron dengue previamente, pues una reinfección con un serotipo diferente puede desencadenar una respuesta inmune que agrava el cuadro clínico.

En junio, el Ministerio de Salud Pública alertó sobre la posibilidad de una nueva epidemia de dengue en Cuba y confirmó la circulación simultánea de los cuatro serotipos del virus, una situación que incrementa el riesgo de brotes y complicaciones graves.

Villa Clara arrastra un historial reciente de brotes graves. En octubre, el gobierno provincial reactivó su plan de emergencia ante el aumento simultáneo de dengue, chikungunya y Oropouche, período en el que se reportaron 14 casos graves y al menos un fallecido por dengue hemorrágico en el municipio de Cifuentes.