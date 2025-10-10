Gobierno de Villa Clara reactiva plan de emergencia ante rebrote de dengue y otras arbovirosis

Vídeos relacionados:

Las autoridades de Villa Clara activaron este jueves los grupos temporales de enfrentamiento a las arbovirosis en los 13 municipios de la provincia, luego de confirmarse un alza de casos de dengue, chikungunya y oropouche.

Durante la reunión del grupo provincial, presidida por la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, se acordó un plan de medidas que incluye fumigar las manzanas con focos detectados, movilizar personal de distintos sectores y abrir viviendas que permanecen cerradas sin realizar el autofocal, reportó la emisora provincial CMHW.

El doctor Neil Reyes Miranda, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, explicó que solo con la participación de la población y el trabajo conjunto entre el sector estatal y no estatal se podrá reducir el aumento de los virus.

Hasta la fecha, precisó, se han reportado 14 casos graves, aunque sin fallecidos.

Las autoridades anunciaron jornadas de higienización para el sábado y domingo, con apoyo del sector agrícola que aportará equipos de fumigación.

Sin embargo, el nuevo operativo ocurre en un contexto marcado por reiteradas campañas sanitarias que no han logrado erradicar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, persistentes en todo el país.

El doctor Francisco Durán García aseguró que no se han reportado fallecidos asociados a los eventos virales que afectan al país, y desmintió versiones que hablaban de “11 muertos en una noche” en Matanzas.

En su actualización semanal sobre el escenario epidemiológico, Durán precisó que, aunque hay alta demanda de servicios de salud en esa provincia, estos no han colapsado.

Durán confirmó la circulación de tres arbovirosis: dengue (de presencia sostenida), chikungunya (detectado inicialmente en Matanzas y en expansión dentro de la provincia) y Oropouche (en descenso).

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reforzó esa versión en una reunión en Matanzas con autoridades del Partido Comunista.

“No hay muertos en Matanzas por esta enfermedad. Ni hay casos graves ni críticos. Nadie puede esconder una epidemia ni los muertos”, declaró.

Sin embargo, las declaraciones oficiales han generado una ola de reacciones críticas entre ciudadanos, quienes desmienten que no estén ocurriendo fallecimientos como consecuencia de dichas enfermedades.

Expertos han advertido sobre una crisis de “arbovirosis combinadas” que el régimen cubano no reconoce oficialmente, lo que limita la capacidad del sistema sanitario para enfrentar brotes múltiples y simultáneos de enfermedades transmitidas por mosquitos.

La historiadora y activista cubana Alina Bárbara López Hernández denunció que las autoridades nacionales y provinciales están manipulando la información sobre la epidemia que azota la provincia de Matanzas.

Según López, existe una orden explícita de desmentir las muertes por arbovirosis. “La orden de desmentir los fallecidos por arbovirosis está dada. Así lo aseguran el doctor Durán, el ministro de Salud y las autoridades matanceras”.

La periodista matancera Yirmara Torres Hernández, expresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Matanzas también rompió el silencio.

“No hay muertos, pero los hay”, relatando la muerte de una vecina por chikungunya y denunciando que “vivimos en un estrés constante, que estamos mal alimentados, inmunodeprimidos… Las noches son de los mosquitos, las ratas, las cucarachas... ¿Qué control antivectorial va a haber así?”.

El hospital clínico quirúrgico Salvador Allende, conocido popularmente como La Covadonga, podría cerrar parcialmente sus servicios habituales ante el aumento de casos de dengue y chikungunya en La Habana.

Fuentes internas del centro confirmaron a CiberCuba que una comisión provincial visitó el hospital el martes 7 de octubre para evaluar la posibilidad de convertir varias de sus salas en unidades de ingreso para pacientes contagiados con arbovirosis, a raíz de un escenario epidemiológico cada vez más tenso en la capital cubana.

Por su parte, en Ciego de Ávila, la Dirección Provincial de Servicios Comunales ha intensificado las labores de higienización en los municipios con mayor generación de desechos sólidos, como parte de las acciones para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal vector del dengue, el chikungunya y el virus el Oropouche.

Estas acciones de higienización se intensifican en un contexto donde la provincia ha registrado más de 5,000 casos de síndromes febriles en lo que va de año, con circulación confirmada de dengue, chikungunya y Oropouche.

Recientemente, las autoridades sanitarias declararon la transmisión activa de arbovirosis en zonas específicas de Ciego de Ávila y Morón, en respuesta al aumento de cuadros febriles y la proliferación del mosquito vector.

Preguntas frecuentes sobre el rebrote de arbovirosis en Cuba