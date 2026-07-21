Estudio nacional sitúa a Florida entre los 15 estados con mejor educación pública

Florida quedó ubicada en el puesto 13 del ranking nacional de sistemas de educación pública elaborado por WalletHub para 2026, lo que la coloca entre los 15 mejores de los 50 estados evaluados.

El estudio analizó 32 métricas clave agrupadas en dos grandes categorías: calidad educativa, con un peso del 80% en la puntuación final, y seguridad escolar, con el 20% restante.

Florida obtuvo una puntuación total de 57.22 sobre 100, con el puesto 16 en calidad y el puesto 9 en seguridad, lo que indica que el estado destaca especialmente por el ambiente seguro en sus escuelas.

Los tres primeros lugares del ranking correspondieron a Massachusetts (74.74 puntos), Connecticut (69.29) y New Jersey (67.41), seguidos de New Hampshire y Wisconsin para completar el top cinco.

En el extremo opuesto, los sistemas escolares con peores resultados fueron los de Oklahoma, Alaska y Nuevo México, este último con apenas 29.96 puntos sobre 100.

WalletHub incluyó a Florida en el grupo de estados con «bajo gasto y sistema escolar sólido», junto a Minnesota, Indiana, Iowa, Kentucky, Nebraska, Tennessee y Utah, lo que sugiere que el estado logra resultados relativamente altos en relación con su inversión por alumno.

Las métricas de calidad consideradas en el análisis abarcan puntajes de matemáticas y lectura, resultados de exámenes AP, medianas de SAT y ACT, tasas de graduación, proporción estudiante-docente y credenciales de los instructores.

Las de seguridad incluyen tasas de acoso escolar, incidentes disciplinarios, tiroteos y amenazas en instalaciones educativas.

Chip Lupo, analista de WalletHub, subrayó que el financiamiento por sí solo no garantiza la calidad: «Contar con suficiente financiamiento es esencial para un sistema escolar productivo, pero tener más dinero no garantiza el éxito. La forma en que se aplican los fondos también juega un papel importante, al igual que la calidad de los educadores y el currículo. Además, las escuelas deben enfocarse no solo en los resultados de los exámenes, sino también en asegurarse de que los estudiantes se sientan seguros, cómodos y atendidos».

El resultado positivo en el ranking de WalletHub contrasta, sin embargo, con otro panorama más preocupante: un informe de mayo de 2026 elaborado por investigadores de Harvard, Stanford y Dartmouth situó a Florida en el último lugar entre 35 estados en crecimiento académico en lectura, con el estudiante promedio más de 0.7 grados escolares por detrás de los niveles de 2019.

En contraste con la educación básica, la Universidad de Florida se posiciona como la mejor universidad pública del país según rankings de 2025, una distinción que evidencia la brecha entre los niveles educativos dentro del propio estado.