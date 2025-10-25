Universidad de Florida se posiciona como la mejor de Estados Unidos

Vídeos relacionados:

La Universidad de Florida (UF) alcanzó el puesto número uno entre las cien mejores universidades de Estados Unidos, públicas y privadas, según un nuevo ranking publicado por The Wall Street Journal que evalúa la calidad académica, el compromiso cívico y la diversidad intelectual de las instituciones de educación superior.

El medio estadounidense publicó el editorial titulado “The University Elite, Reconsidered”, basado en una evaluación elaborada por la revista City Journal, que analizó 100 universidades líderes en Estados Unidos a partir de 68 indicadores.

Entre los factores considerados destacan la solidez del plan de estudios, la rigurosidad académica, la preparación de los estudiantes para su inserción laboral y su contribución a la sociedad, así como la promoción del debate cívico y la libertad de pensamiento.

La Universidad de Florida obtuvo la máxima calificación de cuatro estrellas, logro que solo comparte con otra institución.

“Este reconocimiento es motivo de orgullo para todos. Refleja que en la Universidad de Florida hemos sabido anticipar la necesidad de repensar el verdadero valor de la educación universitaria, invirtiendo estratégicamente en nuestros programas y nuestra cultura para aprovechar este momento de oportunidad”, expresaron en un comunicado conjunto el presidente interino de UF, Donald W. Landry, y el presidente de la Junta de Síndicos, Mori Hosseini.

El editorial de The Wall Street Journal destacó que este nuevo sistema de evaluación ofrece “una mirada fresca” sobre la educación superior en Estados Unidos, al valorar más la excelencia académica y el pensamiento crítico que la fama o la selectividad institucional.

Las universidades que fomentan la diversidad de pensamiento, mantienen currículos sólidos en artes y ciencias y promueven un entorno inclusivo obtuvieron mejores puntuaciones.

“Las instituciones que demostraron pluralismo ideológico entre su profesorado recibieron mejores calificaciones, al igual que aquellas con una vida social universitaria vibrante y tolerante con voces controvertidas”, subrayó el texto.

Desde la dirección de la UF aseguraron que este reconocimiento impulsa su compromiso con la libertad académica, la innovación y la excelencia educativa.

“En la Universidad de Florida estamos haciendo lo que se supone que deben hacer las universidades, y lo estamos haciendo mejor que nadie en el país”, afirmaron Landry y Hosseini.

El ranking elaborado por City Journal y difundido por The Wall Street Journal posiciona a la Universidad de Florida en el primer lugar, seguida por la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. También destacan otras instituciones del sur de Estados Unidos, como el Georgia Institute of Technology (puesto 6) y la Florida State University (puesto 7).

