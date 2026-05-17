Niños de Florida ocupan últimos puestos en los resultados de lectura entre 35 estados, según informe de Harvard y Stanford

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Un nuevo informe elaborado por investigadores de las universidades de Harvard, Stanford y Dartmouth sitúa a Florida en el último lugar entre los 35 estados analizados en crecimiento académico en lectura, en medio de lo que los expertos denominan una "recesión del aprendizaje" que afecta a todo el país, informó NBC Miami.

El Education Scorecard 2026, publicado el 13 de mayo, analiza el rendimiento de estudiantes de tercero a octavo grado en pruebas estatales, y concluye que los puntajes de lectura y matemáticas cayeron en el 83 % de los distritos escolares del país durante la última década.

Florida registra la caída más pronunciada de todos los estados evaluados.

Los datos son contundentes: el estudiante promedio en Florida se encuentra más de 0.7 equivalentes de grado escolar por detrás de los niveles de lectura de 2019.

En lectura de octavo grado, el estado cayó del puesto 25 en 2017 al puesto 43 en 2024, según datos del Programa Nacional de Evaluación del Progreso Educativo citados en el informe.

A nivel nacional, los estudiantes de octavo grado tienen en 2025 resultados equivalentes a los de 1990.

En matemáticas, Florida ocupa el puesto 24 de 38 estados analizados, una posición intermedia que contrasta con el desplome en lectura.

La "recesión del aprendizaje" no es un fenómeno reciente ni exclusivamente pandémico. El informe señala que comenzó alrededor de 2013, mucho antes del COVID-19, y se aceleró con la crisis sanitaria.

Entre las causas identificadas figuran el exceso de uso de teléfonos inteligentes y redes sociales, los efectos persistentes de la pandemia, la falta de rendición de cuentas académica tras la expiración de la ley No Child Left Behind -reemplazada en 2015 por la Every Student Succeeds Act- y el exceso de dependencia de la tecnología en el aula.

Ante los resultados, las autoridades de los dos grandes distritos del sur de Florida salieron a defender su gestión. Broward y Miami-Dade cuentan con calificación A según los estándares estatales.

El superintendente de Broward, Dr. Howard Hepburn, se mostró inconforme con la investigación, y expresó a NBC Miami que los datos de las escuelas públicas del condado superan "a más de la mitad de los distritos del país en lectura y matemáticas".

Por su parte, Miami-Dade emitió un comunicado afirmando que el distrito ha "superado consistentemente al estado y a distritos urbanos comparables en matemáticas y lectura".

El miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade, Dr. Steve Gallon, reconoció sin embargo que el informe merece atención: "Nuestros padres confían mucho en el trabajo que hacemos, pero debemos ver este informe como una oportunidad para mejorar, y espero que eso ocurra también a nivel estatal".

Gallon también llamó a priorizar la educación temprana: "Necesitamos invertir más en la primera infancia; las habilidades de los estudiantes evaluados en tercero, quinto y octavo grado se desarrollan desde los primeros años de vida".

El debate sobre el uso de tecnología en las aulas también surgió en las reacciones al informe. Hepburn descartó un retorno exclusivo al papel y el lápiz: "Veo una combinación de ambos. Es un equilibrio delicado, pero sé que debemos seguir innovando como distritos escolares porque la sociedad evoluciona a nuestro alrededor".

El Education Scorecard es una colaboración entre dos de los centros de investigación educativa más importantes del país: el Centro de Investigación de Políticas Educativas (CEPR) de la Universidad de Harvard y el Proyecto de Oportunidades Educativas (EOP) de la Universidad de Stanford

El contexto educativo de Florida en los últimos años ha estado marcado por polémicas políticas.

El estado lidera por tercer año consecutivo la prohibición de libros en escuelas de Estados Unidos, con 2,304 títulos retirados de bibliotecas escolares según PEN America.

Además, aunque Florida fue el primer estado en restringir el uso de teléfonos celulares en clase, medida que el propio informe reconoce como necesaria, la caída en lectura no se ha detenido.

La Florida Education Association advierte que la crisis de retención docente sigue siendo un factor estructural grave, especialmente en educación especial, matemáticas e inglés, a pesar de que el estado reportó una reducción del 17,7 % en vacantes docentes para el año escolar 2025-2026.