«No voy a callar»: cubana exige investigar presunto desvío de electricidad en La Habana

Una residente del municipio habanero de La Lisa, publicó una denuncia en Facebook en la que acusa a la Empresa Eléctrica de La Habana de permitir un presunto desvío ilegal de electricidad que deja a dos circuitos residenciales con apenas una hora de suministro al día, mientras un tercero recibe entre seis y ocho horas sin interrupciones.
Elizabeth González Aznar describe una anomalía que, según ella, ninguna autoridad ha podido explicar: en San Agustín coexisten tres circuitos eléctricos —el 2073, el 2075 y el A1223— con comportamientos radicalmente distintos.
«Algo raro pasa en San Agustín Lisa. Como si perteneciéramos a un Sistema Electroenergético Nacional diferente, el A1223 permanece energizado nunca por menos de 6 horas, explicación que nadie sabe darla», escribió González, señalando que ni el Comité Municipal del Partido Comunista de La Lisa, ni la Asamblea Municipal del Poder Popular, ni la Unidad Empresarial de Base local han ofrecido respuesta.
Según su denuncua, el circuito 2073 fue energizado el lunes a las 11:50 de la mañana y perdió el suministro exactamente una hora después, a las 12:50. A las cuatro de la tarde, el número de atención 18888 seguía sin poder informar la causa del llamado disparo automático.
«Siempre que el circuito 2073 es energizado lo más que tenemos de electricidad es 1 hora porque siempre ocurren disparos automáticos que al parecer a la empresa eléctrica no le interesa saber por qué suceden», denunció la habanera, y añadió: «Claro, a nadie le importa que vivamos con 1 hora de electricidad al día».
González también apunta a un laberinto burocrático diseñado para silenciar las quejas: las operadoras del 18888 se niegan a registrar reclamaciones argumentando que su función es solo informar, mientras que la Unidad Empresarial de Base del municipio remite a los ciudadanos al Despacho de Carga, y este no asume responsabilidad alguna.
«Por eso la corrupción está en esta empresa a pata, porque saben que las denuncias del pueblo son sordas», escribió la denunciante, quien vincula la situación de La Lisa con casos similares documentados en otros municipios.
González cerró su publicación con una advertencia directa a las autoridades: «Pero no voy a callar. Repito: en La Lisa está pasando cosas ilegales con la electricidad».
Aunque su denuncia refleja la angustia con que vive, la situación no es desconocida.
La semana pasada, dos trabajadores de la red eléctrica fueron sorprendidos por vecinos en Calabazar, municipio Boyeros, vendiendo ilegalmente el suministro del barrio a negocios privados; en su vehículo oficial llevaban fajos de billetes y cajas de cerveza.
La Unión Eléctrica reconoció el hecho y prometió «las medidas que correspondan».
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Eléctrica en La Habana y Denuncias de Corrupción
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el problema denunciado por Elizabeth González Aznar sobre el suministro eléctrico en La Lisa?
Elizabeth González Aznar ha denunciado un presunto desvío ilegal de electricidad que afecta a dos circuitos en el barrio de San Agustín, dejando a los residentes con apenas una hora de suministro al día, mientras otro circuito recibe entre seis y ocho horas de electricidad.
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¿Qué respuesta han dado las autoridades de La Habana ante las denuncias de desvío de electricidad?
Hasta el momento, ni el Comité Municipal del Partido Comunista de La Lisa, ni la Asamblea Municipal del Poder Popular, ni la Unidad Empresarial de Base local han ofrecido una respuesta clara o solución al problema denunciado. La falta de respuesta concreta por parte de las autoridades refleja un patrón de desinterés y posible corrupción en la gestión del suministro eléctrico.
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¿Existen antecedentes de corrupción relacionados con el suministro eléctrico en Cuba?
Sí, existen antecedentes de corrupción en el suministro eléctrico en Cuba. El 16 de julio, dos trabajadores fueron sorprendidos vendiendo ilegalmente electricidad a negocios privados en el municipio de Boyeros. Estos casos reflejan una problemática sistémica en el manejo de los recursos eléctricos y la falta de control efectivo por parte de las autoridades.
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¿Cuál es la situación actual del Sistema Electroenergético Nacional en Cuba?
Cuba atraviesa la peor crisis energética en décadas, con un déficit de generación eléctrica que alcanzó un récord de 2,341 MW el 8 de julio de 2026. El Sistema Electroenergético Nacional colapsó cinco veces en los primeros 16 días de julio, lo que ha provocado apagones prolongados que afectan gravemente la vida diaria de los cubanos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.