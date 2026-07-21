«No voy a callar»: cubana exige investigar presunto desvío de electricidad en La Habana

Una residente del municipio habanero de La Lisa, publicó una denuncia en Facebook en la que acusa a la Empresa Eléctrica de La Habana de permitir un presunto desvío ilegal de electricidad que deja a dos circuitos residenciales con apenas una hora de suministro al día, mientras un tercero recibe entre seis y ocho horas sin interrupciones.

Elizabeth González Aznar describe una anomalía que, según ella, ninguna autoridad ha podido explicar: en San Agustín coexisten tres circuitos eléctricos —el 2073, el 2075 y el A1223— con comportamientos radicalmente distintos.

«Algo raro pasa en San Agustín Lisa. Como si perteneciéramos a un Sistema Electroenergético Nacional diferente, el A1223 permanece energizado nunca por menos de 6 horas, explicación que nadie sabe darla», escribió González, señalando que ni el Comité Municipal del Partido Comunista de La Lisa, ni la Asamblea Municipal del Poder Popular, ni la Unidad Empresarial de Base local han ofrecido respuesta.

Según su denuncua, el circuito 2073 fue energizado el lunes a las 11:50 de la mañana y perdió el suministro exactamente una hora después, a las 12:50. A las cuatro de la tarde, el número de atención 18888 seguía sin poder informar la causa del llamado disparo automático.

«Siempre que el circuito 2073 es energizado lo más que tenemos de electricidad es 1 hora porque siempre ocurren disparos automáticos que al parecer a la empresa eléctrica no le interesa saber por qué suceden», denunció la habanera, y añadió: «Claro, a nadie le importa que vivamos con 1 hora de electricidad al día».

González también apunta a un laberinto burocrático diseñado para silenciar las quejas: las operadoras del 18888 se niegan a registrar reclamaciones argumentando que su función es solo informar, mientras que la Unidad Empresarial de Base del municipio remite a los ciudadanos al Despacho de Carga, y este no asume responsabilidad alguna.

«Por eso la corrupción está en esta empresa a pata, porque saben que las denuncias del pueblo son sordas», escribió la denunciante, quien vincula la situación de La Lisa con casos similares documentados en otros municipios.

González cerró su publicación con una advertencia directa a las autoridades: «Pero no voy a callar. Repito: en La Lisa está pasando cosas ilegales con la electricidad».

Aunque su denuncia refleja la angustia con que vive, la situación no es desconocida.

La semana pasada, dos trabajadores de la red eléctrica fueron sorprendidos por vecinos en Calabazar, municipio Boyeros, vendiendo ilegalmente el suministro del barrio a negocios privados; en su vehículo oficial llevaban fajos de billetes y cajas de cerveza.

La Unión Eléctrica reconoció el hecho y prometió «las medidas que correspondan».