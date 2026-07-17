«Se la ponen a quien paga»: Madre cubana denuncia venta ilegal de electricidad en Calabazar

Una madre residente en Calabazar, municipio Boyeros de La Habana, publicó este viernes una denuncia en Facebook en la que acusa a trabajadores del sistema eléctrico estatal de vender ilegalmente la electricidad que correspondía a su barrio, mientras otros circuitos y negocios privados permanecían con suministro continuo a cambio de dinero.

La autora de la publicación, identificada como Isol G, es también la persona que difundió originalmente los videos de la protesta en Calabazar que circularon en redes sociales.

En su denuncia, relata que los vecinos del barrio llevaban meses recibiendo electricidad apenas un rato al día, mientras mipymes y otros circuitos priorizados gozaban de luz las 24 horas.

Según su relato, la noche del jueves los propios vecinos interceptaron a los operarios responsables y los sorprendieron en flagrante: «El carro que es medio básico lo tenían con cajas de cerveza, ellos con fajos de dinero, y además borrachos como uva, disfrutando y lucrando a costilla del dolor de un pueblo», escribió Isol G en su publicación en Facebook.

Los trabajadores fueron detenidos tras la intervención de los vecinos.

La denuncia también señala un caso análogo en el barrio Mantilla, donde empleados del sistema eléctrico habrían ofrecido restablecer el servicio a cambio de 200 dólares: «Insinuaron que el pueblo estaba a oscuras porque quería. Porque con 200 USD ellos ponían la corriente», escribió la denunciante.

Isol G reconoció que la crisis energética tiene causas estructurales, pero subrayó que la corrupción la agrava de forma sistemática: «No es menos cierto que existen apagones prolongados por el déficit de combustible, pero tampoco es menos cierto que algunos trabajadores de las OBE y la UNE tienen a raíz de eso todo un negocio».

Su conclusión resume la indignación acumulada: «Se la quitan a quien quieren y se la ponen a quien paga».

La denuncia incluye además un reclamo personal: «Exijo justicia por las noches que lleva mi bebé recién nacida sin dormir, sufriendo de inmensos apagones y picadas de mosquitos que solo le hacen daño».

Captura de Facebook

Los hechos se producen en el peor momento energético de Cuba en décadas. Este viernes, el país afronta un déficit eléctrico de casi 2,260 MW, con apenas 940 MW disponibles frente a una demanda de 3,100 MW.

La corrupción en el sistema eléctrico cubano tiene antecedentes documentados.

En 2024, tres linieros de la UNE en Mariel fueron acusados de desviar más de 21 millones de pesos mediante el uso de vehículos oficiales.

En junio de 2025, siete empleados de la Empresa Eléctrica de La Habana y 14 clientes fueron condenados por fraude y cohecho. En junio de 2026 se detectaron conexiones eléctricas ilegales a circuitos priorizados en Guantánamo.

Boyeros y Calabazar acumulan además un historial propio de movilizaciones. En noviembre de 2024, vecinos bloquearon la Avenida Boyeros tras una semana sin luz y la policía reprimió la protesta.

En mayo de 2026, las protestas se extendieron por apagones de hasta 22 horas diarias en la zona de Mulgoba. En junio de 2026 se documentaron 107 protestas en toda la isla, 82 de ellas en La Habana, un récord histórico.