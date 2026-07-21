Veterano del Ejército ataca con explosivo casero edificio del ICE y el FBI en Nueva York

Un veterano del Ejército de Estados Unidos fue detenido este lunes tras atacar con un artefacto incendiario casero el edificio federal del 26 de Federal Plaza, en el bajo Manhattan, sede de oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y un tribunal de inmigración.

El FBI, en una conferencia de prensa, identificó al sospechoso como Andrew Arrabaca, de 43 años, quien sirvió en el Ejército entre 2001 y 2005 como mecánico especializado en sistemas de misiles Patriot.

El ataque ocurrió alrededor de las 8:40 de la mañana, cuando Arrabaca ingresó por la entrada destinada al personal, en Worth Street.

Según las autoridades, una vez dentro vertió gasolina sobre el suelo y la prendió fuego utilizando un mechero y un petardo colocado en un recipiente, lo que provocó una intensa llamarada en el acceso al edificio.

Acto seguido disparó entre cinco y siete balines con una pistola de aire comprimido contra la fachada antes de intentar escapar. Agentes del Servicio Federal de Protección, con apoyo de un agente del FBI, lograron reducirlo y detenerlo en el lugar.

El incendio fue controlado rápidamente y no provocó daños estructurales importantes.

Un manifiesto y un arsenal

Durante una conferencia de prensa, el subdirector adjunto de la oficina del FBI en Nueva York, James Barnacle, informó que el detenido llevaba consigo dos hachas, un machete, un martillo, tres cuchillos, una pistola de aire comprimido y otras dos pistolas de perdigones, además de un manifiesto cuyo contenido está siendo analizado.

También empujaba un carrito con panfletos contra el ICE y un cartel con la frase «ICE fuera de nuestras calles». Según el FBI, durante su arresto profirió insultos contra la agencia migratoria.

En el interrogatorio posterior, Arrabaca admitió que su intención era atacar el edificio y aseguró que no le importaba herir o matar a cualquier persona que entrara o saliera del inmueble, ya fueran empleados federales o civiles.

El ataque dejó tres heridos leves: un inmigrante que acudía a una audiencia en el tribunal de inmigración, un agente del Servicio Federal de Protección que participó en la detención y un transeúnte alcanzado por los fuegos artificiales utilizados durante el ataque.

Una de las víctimas fue trasladada a un hospital, aunque las autoridades indicaron que sus lesiones no ponen en riesgo su vida.

Barnacle calificó al sospechoso como «un extremista antiestadounidense y antigubernamental» y afirmó que el inmueble ha sido durante años un objetivo para grupos radicales.

«El 26 de Federal Plaza ha sido durante mucho tiempo objetivo de extremistas y terroristas, y hoy el extremismo se ha materializado aquí. El edificio ha sido atacado», declaró.

Investigación por posible terrorismo

La investigación quedó en manos del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI en Nueva York, que trata de determinar si Arrabaca actuó por cuenta propia o si recibió apoyo de otras personas.

El exagente especial del FBI Tim Gallagher explicó a CBS News que el edificio atacado es el mayor complejo federal de Estados Unidos fuera del Pentágono y cuenta con varios niveles de seguridad, entre ellos efectivos de la Policía de Nueva York, del Servicio Federal de Protección y de la policía del propio FBI.

El ataque se produce en un contexto de creciente tensión en torno a las políticas migratorias de la administración Trump. En septiembre de 2025, una instalación del ICE en Dallas fue escenario de otro ataque armado que dejó al menos un fallecido y dos heridos.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades federales aún no habían presentado cargos formales contra Arrabaca ni informado si contaba con representación legal.