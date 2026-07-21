«Se están aprovechando de la miseria del cubano»: Madre denuncia la venta ilegal de electricidad en toda Cuba

Una cubana identificada como Sisi Aguilera denunció en un video publicado en Facebook que la venta ilegal de electricidad y agua se ha convertido en una práctica extendida en la isla, donde, según afirma, quienes pueden pagar reciben servicios básicos mientras el resto de la población sobrevive entre apagones y escasez.

«Están vendiendo la electricidad y están vendiendo el agua. Y se están aprovechando de la miseria del cubano, como se aprovecha el resto del mundo, de todos los cubanos, de los de adentro de la isla cárcel y de los de afuera también», afirma en la grabación.

Aguilera sostiene que la corrupción ha creado un sistema de privilegios en el que el acceso a servicios esenciales depende del dinero.

«El que tiene dinerito paga, ese duerme con electricidad. El que no, tiene que sudar. No puede tener comida en su refrigerador, no puede comer una comida digna», lamenta.

La mujer asegura que en su zona apenas reciben una hora de electricidad al día, mientras conoce lugares donde el servicio apenas se interrumpe.

«Eso es una ilegalidad. Eso es robo. Le están robando a la población. ¿A cambio de qué? De tres pesos», denuncia.

El caso de Calabazar

Las declaraciones de Aguilera llegan pocos días después de que vecinos de Calabazar, en el municipio habanero de Boyeros, sorprendieran a dos linieros de la Unión Eléctrica presuntamente vendiendo de forma ilegal el suministro eléctrico.

Según denunció una residente identificada como Isol G, los trabajadores priorizaban el servicio para negocios privados y mipymes que permanecían con electricidad las 24 horas, mientras las viviendas del barrio sufrían prolongados apagones.

Los vecinos aseguraron haber encontrado a los linieros con el vehículo de servicio cargado de cajas de cerveza, dinero en efectivo y, presuntamente, bajo los efectos del alcohol.

La misma denunciante afirmó además que en el barrio de Mantilla algunos trabajadores del sistema eléctrico habrían ofrecido restablecer el servicio a cambio de 200 dólares.

«Insinuaron que el pueblo estaba a oscuras porque quería. Porque con 200 USD ellos ponían la corriente», aseguró.

Tras la difusión del caso, la Unión Eléctrica (UNE) confirmó el incidente mediante un comunicado emitido el pasado 18 de julio y anunció la apertura de una investigación, aunque no informó qué sanciones enfrentarán los implicados.

Denuncias desde distintos puntos del país

Los comentarios publicados en el video de Aguilera muestran que la percepción de corrupción no se limita a La Habana.

Usuarios aseguran haber presenciado situaciones similares en localidades como Guanabo, Aguacate, Nalón, Naranjo y El Trigal. Algunos incluso denuncian la supuesta comercialización ilegal de transformadores eléctricos.

Las acusaciones se producen en medio de una de las peores crisis energéticas que ha vivido Cuba en décadas. Los prolongados apagones, los déficits diarios de generación y los repetidos colapsos del Sistema Eléctrico Nacional han agravado el malestar de la población y multiplicado las denuncias sobre presuntos privilegios y actos de corrupción relacionados con la distribución del servicio.

No es la primera vez que trabajadores del sector eléctrico son señalados por este tipo de hechos. En 2024, tres linieros de la UNE en Mariel fueron acusados de desviar más de 21 millones de pesos mediante la sustracción y comercialización ilegal de recursos; y en junio de 2025, siete empleados de la Empresa Eléctrica de La Habana y 14 clientes fueron condenados por fraude y cohecho relacionados con manipulación del consumo.

Para Aguilera, el problema va más allá de los apagones y refleja una creciente desigualdad.

«Aquí tiene que haber igualdad. Mientras en este país no haya igualdad o unión, nunca vamos a salir de este hueco en el que estamos hundidos», concluye en un mensaje que ha encontrado eco entre cientos de cubanos que aseguran vivir situaciones similares.