Sale de Miami hacía Cuba primer cargamento de paquete de ayuda de 100 millones de EE.UU: ¿Qué lleva el avión?

Un avión de carga de la compañía 7Air despegó desde el Aeropuerto Internacional de Miami con el primer cargamento del paquete de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares que Estados Unidos ha destinado al pueblo cubano.

El vuelo inaugural transporta 700 kits de higiene y 700 artículos alimenticios con destino a La Habana, y su salida estuvo precedida por una conferencia de prensa con funcionarios estadounidenses en Miami, según confirmó Café Fuerte.

¿Quién lo distribuirá?

El Departamento de Estado precisó que la entrega se coordinará a través de organizaciones independientes: Catholic Relief Services, Cáritas Cuba y la Iglesia Católica en Cuba, sin ninguna intermediación del gobierno cubano.

«Esta asistencia subraya la importancia del compromiso sostenido de Estados Unidos con el pueblo cubano, al proporcionar ayuda humanitaria de primera necesidad y un apoyo vital a quienes enfrentan una escasez cada vez mayor de alimentos, medicamentos, combustible y otros servicios esenciales», señaló una declaración oficial.

Del total, 60 millones serán gestionados por la Iglesia Católica y los 40 millones restantes a través de organizaciones no gubernamentales de máxima confiabilidad.

Se estima que el paquete completo beneficiará a entre 100,000 y 120,000 familias en toda la isla.

Desmiente las versiones de Díaz-Canel

El vuelo de este martes contradice directamente las declaraciones que Miguel Díaz-Canel hizo a finales de junio ante una televisora dominicana, cuando afirmó que la ayuda no comenzaría hasta después de septiembre y que no incluiría alimentos ni medicinas.

El Departamento de Estado rechazó ambas afirmaciones de forma categórica:

«Eso es total y absolutamente falso. Los envíos incluyen alimentos, tal como quedó demostrado durante las inspecciones realizadas en las fases de ayuda humanitaria tras el huracán Melissa».

El propio Díaz-Canel había calificado la oferta de «chiste», pese a que -según reconoció él mismo- el gobierno cubano aceptó formalmente la ayuda por escrito.

El régimen también rechazó la propuesta de enviar organizaciones de prestigio para prestar servicios médicos en la isla.

Antecedentes: Los nueve millones previos

Este cargamento se suma a dos montos anteriores por un total de nueve millones de dólares enviados desde enero de 2026 como respuesta al huracán Melissa, que azotó el oriente cubano el 29 de octubre de 2025 y afectó a más de tres millones de personas.

Cáritas Cuba reportó haber ejecutado el 82% de esos fondos, beneficiando a unas 8,800 familias en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Bayamo y Guantánamo.

Tensión diplomática como telón de fondo

El vuelo despega en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana.

Apenas 24 horas antes, el Departamento de Estado publicó el informe «Cuba, capital del comunismo del siglo XXI», que acusa al régimen de casi siete décadas de espionaje y subversión en Estados Unidos.

Este lunes, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, se reunió con el director ejecutivo de Catholic Relief Services para coordinar la entrega directa al pueblo cubano, «evitando al codicioso e hipócrita régimen comunista de La Habana», según escribió en X.

Díaz-Canel respondió al informe este martes, atacando al secretario de Estado Marco Rubio:

«Cree el ladrón que todos son de su condición. Nada más acertado para caracterizar el informe del Departamento de Estado contra Cuba, promovido por uno de los funcionarios más corruptos de la actual administración, de probados nexos con narcotraficantes y terroristas de la Florida».

Rubio había sido contundente al anunciar el paquete en mayo:

«El pueblo cubano debe saber que hay 100 millones de dólares en alimentos y medicinas disponibles para ellos ahora mismo, y la única razón por la que no les están llegando es el régimen cubano».