La espectacular sorpresa que le dio el novio de Thalia, ex de Velito El Bufón: "Fui muy feliz"

Thalía, la joven cubana de 21 años que fue pareja del cantante de reparto Velito El Bufón, publicó un nuevo post en su cuenta de Instagram @la_thalia__ en el que revela una sorpresa que le hizo su novio, el productor musical Dany Herrera, y que había guardado para sí durante un tiempo antes de compartirla con sus seguidores.

«No se los había subido pero ese día fui muy feliz, gracias por ser como eres», escribió la joven en el pie de foto, acompañado de un corazón rojo. La publicación, musicalizada con «Love Me Like You Do» de Ellie Goulding, acumuló 33,000 likes y 1,352 comentarios.

El post es el capítulo más reciente de una historia de amor que Thalía ha ido construyendo públicamente con Dany Herrera desde principios de julio de 2026.

El 1 de julio, la joven confirmó oficialmente su relación con Dany Herrera con una serie de fotos románticas en una piscina infinita con vistas, publicación que superó los 12,500 likes y 649 comentarios en pocas horas, y en la que dejó caer: «Ustedes no se imaginan lo que él me hizo».

Una semana después, el 8 de julio, fue un paso más allá al compartir una foto en ropa interior junto a Dany en sus historias de Instagram: un selfie de espejo en una habitación con cama de ropa blanca y gris, cortinas azul claro y suelo de baldosa.

Dany Herrera, músico y productor cubano con algunos miles de seguidores en Instagram, pasó de ser un nombre desconocido para el gran público a convertirse en el protagonista del culebrón del verano.

El trasfondo de esta historia arranca en febrero de 2026, cuando Velito El Bufón abandonó Cuba apenas tres días después del nacimiento de su hijo Thiago para su gira europea, donde apareció con Paula Martínez, una tripulante de cabina española.

El golpe más duro llegó el 13 de abril, cuando Velito oficializó esa relación el mismo día del cumpleaños número 21 de Thalía, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

Thalía, sin embargo, fue reconstruyendo su vida con discreción. El 15 de junio reapareció en bikini y dejó entrever su nueva felicidad: «A veces me dan arranques de publicar lo feliz que me están haciendo, pero mejor me lo reservo».

El 22 de junio, tras la filtración de un video íntimo, fue más directa: «Yo estoy rehaciendo mi vida con una maravillosa persona, el día que yo esté preparada lo sacaré a la luz».

Mientras tanto, el cantante siguió alimentando el ida y vuelta mediático. El 2 de julio, Velito lanzó el adelanto de «La mujer del Género» junto a El Chulo, con la frase «nos mudamos a Madrid, como nos gustan las españolas», en referencia evidente a Paula Martínez.

Como resumió la cuenta @raggamorffa con una frase que muchos suscribieron: «hacía mucho tiempo una pareja de la industria del entretenimiento no daba tanto contenido como Velito y Thalía».