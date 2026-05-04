Con el calor inicia en el sur de Florida la temporada del animal más mortífero del mundo

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Con la llegada del calor y las primeras lluvias de mayo, el sur de Florida entra en la temporada pico de mosquitos, el insecto que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU consideran el animal más mortífero del mundo por su capacidad de transmitir dengue, virus del Nilo Occidental, Zika, chikunguña, malaria y filariasis linfática.

El clima subtropical de los condados de Miami-Dade y Broward permite que los mosquitos se reproduzcan prácticamente todo el año, pero el calor intenso y el agua acumulada por las lluvias —que se extienden de mediados de mayo a mediados de octubre— crean las condiciones ideales para su proliferación masiva, según alertas de Telemundo 51 sobre la temporada de mosquitos en Miami.

Ambos condados activan cada año planes de concientización y prevención ante este fenómeno estacional.

La Dra. Dadilia Garcés ha advertido sobre la particular vulnerabilidad de Miami: «Son vectores de muchos virus, que pueden producir enfermedades bastante severas. Tal es el caso del virus del Nilo occidental que tenemos aquí en la Florida, también se puede presentar encefalitis, y tenemos que considerar que Miami es un gran puerto, y un aeropuerto, donde pueden venir personas de otras partes, especialmente de Suramérica, con otro tipo de enfermedades que necesitan un mosquito como vector, como son el dengue y la chikunguña».

El virus del Nilo Occidental es la principal enfermedad transmitida por mosquitos en Estados Unidos: cada año alrededor de 2,000 personas reciben un diagnóstico, aunque la cifra real es mayor porque el 80% de los infectados no desarrolla síntomas.

En Florida, en 2025 se reportaron seis casos de esta enfermedad, de un total de 2,076 en todo el territorio nacional.

El dengue tiene mayor incidencia en el estado: en lo que va de 2026 se han reportado 26 casos en Florida, de un total de 685 en EE.UU.

El riesgo regional es significativo. Cuba, a solo 90 millas del sur de Florida, atravesó en 2025 una de las peores epidemias de dengue y chikungunya de su historia reciente, con más de 81,000 infectados y 65 muertes reconocidas oficialmente, mientras que registros independientes documentaron al menos 87 fallecidos, la mayoría menores de edad.

Esa situación eleva el riesgo de casos importados en el sur de Florida, donde la comunidad cubana es numerosa y los viajes frecuentes. En 2016, Miami fue declarada zona cero en la lucha contra el Zika en EEUU, con operaciones intensivas de fumigación nocturna.

Las autoridades recomiendan una serie de medidas preventivas para reducir la proliferación de mosquitos y el riesgo de picaduras:

Drenar el agua estancada en macetas, cubiertas de piscinas, juguetes y cualquier recipiente al aire libre.

en macetas, cubiertas de piscinas, juguetes y cualquier recipiente al aire libre. Aplicar repelente con DEET, picaridin, aceite de eucalipto de limón o el compuesto IR3535.

con DEET, picaridin, aceite de eucalipto de limón o el compuesto IR3535. Cubrir la piel con ropa larga al estar en exteriores durante las horas de mayor actividad del insecto.

con ropa larga al estar en exteriores durante las horas de mayor actividad del insecto. Usar mosquiteros para proteger a bebés menores de dos meses.

para proteger a bebés menores de dos meses. Cubrir puertas y ventanas con mallas protectoras y reparar las que estén rotas.

Los residentes de Miami-Dade pueden reportar proliferaciones al 311 o al Departamento de Control de Mosquito a través de miamidade.gov. En Broward, el reporte puede hacerse al 311, al 954-831-3940 o por formulario en broward.org.

En 2023, Cuba confirmó decenas de muertes por dengue y chikunguña en una epidemia que subrayó la rapidez con que estas enfermedades vectoriales pueden cruzar fronteras, un recordatorio de que el problema global puede convertirse rápidamente en uno local.