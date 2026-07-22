Cubanos se movilizan para ayudar a doctora que libra una batalla legal en Panamá junto a su hija

La comunidad cubana en Miami y otros países de latinoamérica se ha movilizado para apoyar a la doctora Yordania Villamil Hernández, oriunda de Las Tunas, quien libra una batalla legal junto a su hija pequeña en Panamá.

Deccenas de emigrados compartieron el caso en sus redes y crearon una campaña de recaudación en GiveSendGo con una meta de 3,500 dólares, para ayudar a la joven a costear un abogado.

Yordania, hija del fallecido cirujano cubano Ramón Blas Villamil, figura médica reconocida en Las Tunas, denunció esta semana en declaraciones enviadas a CiberCuba que la justicia panameña está corrompida y que el mecanismo de la Alerta Amber fue utilizado de forma abusiva como herramienta de presión en una disputa legal con el padre de la menor.

La Alerta Amber en Panamá fue creada para localizar menores desaparecidos, sustraídos o secuestrados, y su activación requiere indicios razonables de riesgo real para el menor.

Las propias autoridades panameñas consideran inapropiado su uso en conflictos de custodia donde el niño está bajo el cuidado de su tutor legal.

Organizaciones feministas latinoamericanas han señalado que el uso repetido de demandas para agotar económicamente a una madre con custodia puede constituir violencia vicaria.

Ante la situación, la cubana Susel Pérez decidió abrir la campaña de recaudación. «Nunca imaginé que tendría que crear una campaña como esta, pero hoy lo hago con la esperanza de poder ayudar a una persona que todo el que conoce sabe la calidad humana de ella y de su familia», escribió Pérez al lanzar la iniciativa.

Publicación en Facebook

Al momento de la publicación, la campaña había reunido 1,725 dólares. Los fondos serán enviados directamente a Yordania para cubrir gastos legales y necesidades esenciales.

«Todo el dinero recaudado será enviado directamente a Yordania y será utilizado para cubrir sus necesidades esenciales mientras logra recuperarse y volver a ponerse de pie», precisó Pérez en la descripción de la campaña.

La comunidad cubana, tanto en Panamá como en Honduras, Costa Rica, e incluso desde Cuba, se ha sumado masivamente a compartir el caso en redes sociales.

Los cubanos han demostrado en situaciones similares que pueden reunir sumas considerables en cuestión de días para apoyar a compatriotas en apuros.

El caso de Yordania también ha encendido el debate sobre el manejo de los juzgados de familia en Panamá y el uso indebido de mecanismos de protección infantil en disputas entre excónyuges, un problema que ha generado alertas entre expertos legales panameños en los últimos años.