Más de 400 mil pesos recaudados en dos días para la niña cubana Lía, que vive en extrema pobreza en Bayamo

Decenas de niños y familias de Bayamo fueron a casa de Lía para entregarle juguetes y otros insumos

La campaña de solidaridad en favor de Lía Isabel García Torres, una niña de ocho años que vive en extrema pobreza en Bayamo, provincia de Granma, cerró este viernes con un resultado que superó todas las expectativas, al reunir 401,000 pesos cubanos en apenas dos días gracias a cientos de donantes dentro y fuera de la isla.

El activista y periodista cubano Guillermo Rodríguez Sánchez, quien coordinó la campaña desde su perfil de Facebook, anunció el cierre del caso con un balance detallado de todo lo recibido por la familia.

"En dos días Lía y su familia recibieron 401,000 pesos entre transferencias, el envío de efectivo que acabo de hacerles y dinero que le hicieron llegar seguidoras y seguidores personalmente hasta su casa", escribió.

Captura de Facebook/Guillermo Rodríguez Sánchez

Para proteger el dinero, la madre de Lía lo depositó de inmediato en la caja fuerte de una mipyme de confianza en Bayamo. "De ahí lo irá sacando mientras lo vaya usando", explicó Rodríguez, quien aseguró tener todo el proceso bajo control.

La ayuda no se limitó al dinero en efectivo. Decenas de niños y familias de Bayamo se presentaron en la casa de Lía para entregarle muñecas y juguetes directamente, y varios paquetes con ropa, zapatos, material escolar y vitaminas comprados desde el exterior están en camino y llegarán en aproximadamente 15 días.

Un grupo de jóvenes que se dedica a cargar agua en la ciudad también se sumó: llenó cinco tanques a la familia cobrando solo 400 pesos en lugar de los 1,500 habituales, un gesto que reflejó el alcance de la solidaridad generada por el caso.

Captura de Facebook/Guillermo Rodríguez Sánchez

El caso de Lía fue dado a conocer el 15 de julio no por su propia madre, sino por una vecina que ocasionalmente les lleva comida. La niña llevaba más de 50 días sin acceso a agua potable en su hogar, tenía el refrigerador vacío y oxidado, y sus únicos juguetes hasta entonces eran muñecas rescatadas de la basura a las que ella misma cosía ropitas.

Al día siguiente, las donaciones ya superaban los 270,000 pesos, con madres de Bayamo llegando a la casa con juguetes y seguidores de todo el país sumándose a las transferencias.

Rodríguez destacó en su cierre la labor de Yaniurbys Reynaldo Oms, quien lleva meses apoyando a esta familia y, a través de su fundación "Amar es el Milagro", ayuda mensualmente a más de 100 familias en Cuba.

También agradeció a su colega Verona Bonce por gestionar las transferencias "con absoluta confiabilidad y transparencia".

Uno de los momentos más emotivos del cierre fue el gesto de la propia Lía: la niña quiso donar parte del dinero y los juguetes a otros niños con carencias graves que había visto en el perfil del activista.

"Fui yo quien primeramente agradeció tan enorme desprendimiento y luego amablemente la convencí de que esto es para ella. Su momento llegó y merece disfrutarlo", escribió Rodríguez.

El caso de Lía no es un hecho aislado. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, 89 % de las familias cubanas vive en pobreza extrema con un salario promedio de apenas 13 dólares mensuales.

En Granma, más de 67,000 habitantes no tienen servicio de agua por redes, agravado por apagones que en junio de 2026 llegaron a acumular más de 45 horas consecutivas sin electricidad en algunos circuitos, según admitió la propia Empresa Eléctrica provincial.

Esta no es la primera campaña exitosa del activista. En abril logró reunir un millón de pesos para una familia en Júcaro, en Ciego de Ávila, con el objetivo de construirles una vivienda.