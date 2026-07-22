Hijo de Maduro califica de «injusto» el juicio contra su padre en EE.UU. mientras él mismo es coacusado

Nicolás Maduro Guerra, conocido como «Nicolasito», salió este miércoles a defender públicamente a su padre tras la tercera audiencia del caso en un tribunal federal de Nueva York, calificando el proceso de «injusto» a través de su cuenta de Instagram.

La declaración del diputado chavista llegó el mismo día en que el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York celebró una audiencia que duró apenas 18 minutos y en la que el juez fijó de forma preliminar el inicio del juicio oral para junio de 2027.

«Ante el juicio injusto que se desarrolla el día de hoy, el poder popular alzó su voz en una sola consigna: ¡Exigimos la pronta liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente!», escribió Maduro Guerra en su perfil de Instagram.

Lo que el diputado omitió en su mensaje es que él mismo figura como coacusado en esa misma causa federal.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo incluyó en la acusación en enero de 2026, señalándolo por presuntamente coordinar envíos de drogas con disidencias de las FARC y utilizar aviones de la estatal petrolera PDVSA para cargamentos ilícitos.

Pese a los cargos en su contra, Maduro Guerra continúa ejerciendo como diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El diputado asistió además a una concentración de militantes chavistas en una plaza de Caracas convocada para respaldar a los acusados. Al acto también acudieron el vicepresidente de Movilizaciones y Eventos del PSUV, Nahum Fernández, y la alcaldesa de Caracas, la almiranta Carmen Meléndez.

El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en Caracas el 3 de enero de 2026 por tropas estadounidenses y trasladados a Nueva York. Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, con penas que pueden llegar a cadena perpetua.

Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas. Ambos se declararon no culpables ante el juez el 5 de enero.

La audiencia de este miércoles, que había sido aplazada desde el 30 de junio por razones de seguridad y logística, sirvió principalmente para definir el calendario procesal.

El principal abogado defensor, Barry Pollack —quien también representó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange—, anticipó que en noviembre de 2026 solicitarán la inmunidad de los acusados, argumentando que Maduro ejercía como jefe de Estado y Flores como primera dama en el momento de su detención.

No es la primera vez que Maduro Guerra sale a cuestionar el proceso. En marzo de 2026, durante la segunda audiencia del caso, ya había calificado el juicio de «político» en una entrevista con el canal ruso RT, asegurando que «no hay nada» que pruebe delitos contra su padre.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro, no emitió ningún pronunciamiento sobre la audiencia de este miércoles.

Si la defensa no logra que el juez acepte el argumento de inmunidad, el juicio oral contra Maduro y Flores quedaría fijado para junio de 2027, convirtiéndose en uno de los procesos penales más relevantes contra un exjefe de Estado latinoamericano en la historia reciente de Estados Unidos.