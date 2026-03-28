Hijo de Nicolás Maduro sobre el juicio a su padre: “No hay nada que indique que cometieron un delito”

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Nicolás Maduro Guerra, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela e hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro Moros, defendió este sábado a su padre y a su madrastra Cilia Flores en una entrevista exclusiva con RT, asegurando que el proceso judicial que enfrentan en Estados Unidos carece de fundamento y responde a motivaciones políticas.

"No hay nada que indique que Nicolás Maduro y Cilia Flores cometieron un delito o un crimen", afirmó Maduro Guerra, quien calificó el proceso como un "juicio político" y sostuvo que la Fiscalía estadounidense "no tiene nada".

Las declaraciones se producen dos días después de la segunda audiencia del caso, celebrada el pasado jueves ante el juez Alvin Hellerstein en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

En esa audiencia, la defensa solicitó la desestimación de los cargos argumentando que el bloqueo de fondos públicos venezolanos para pagar los honorarios legales impide a los acusados ejercer su derecho constitucional a elegir abogado, amparado en la Sexta Enmienda.

El juez Hellerstein rechazó esa moción, pero cuestionó la justificación del gobierno estadounidense para bloquear esos pagos y pidió que se buscara una solución al problema de los honorarios.

"El acusado está aquí, Flores está aquí. No representan ninguna amenaza para la seguridad nacional", señaló Hellerstein. "El derecho que está en juego, que prevalece sobre otros derechos, es el derecho a un abogado constitucional", agregó el juez, sin emitir un fallo formal sobre el asunto.

Maduro Guerra interpretó el resultado de la audiencia como favorable a la defensa. "Fue un paso bastante positivo hacia lo que es este juicio", declaró, tras asegurar que los argumentos presentados por los abogados de su padre fueron "mundiales".

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) otorgó una licencia el 9 de febrero para que Venezuela financiara la defensa, pero la revocó horas después, alegando que el bloqueo está vinculado a las sanciones impuestas a Venezuela y a razones de seguridad nacional.

Maduro Moros y Cilia Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde que fueron capturados el 3 de enero en Caracas durante la Operación Resolución Absoluta, una incursión militar estadounidense ejecutada por la unidad de élite Delta Force.

Ambos se declararon no culpables en su primera audiencia el 5 de enero.

Los cargos contra Maduro incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto cargo de posesión de armas. Cilia Flores enfrenta cargos similares, excepto el de narcoterrorismo.

El propio Maduro Guerra también ha sido incluido en la acusación por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, señalado de haber coordinado envíos de drogas con disidencias de las FARC y de haber usado aviones de la estatal petrolera PDVSA para cargamentos ilícitos.

El presidente Donald Trump declaró el pasado jueves que los cargos actuales son solo una fracción de los delitos de Maduro y anticipó imputaciones adicionales contra el dictador venezolano y otros altos funcionarios de su gobierno.