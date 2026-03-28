Hijo de Nicolás Maduro sobre el juicio a su padre: “No hay nada que indique que cometieron un delito”

Vídeos relacionados:
Nicolás Maduro Guerra, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela e hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro Moros, defendió este sábado a su padre y a su madrastra Cilia Flores en una entrevista exclusiva con RT, asegurando que el proceso judicial que enfrentan en Estados Unidos carece de fundamento y responde a motivaciones políticas.
"No hay nada que indique que Nicolás Maduro y Cilia Flores cometieron un delito o un crimen", afirmó Maduro Guerra, quien calificó el proceso como un "juicio político" y sostuvo que la Fiscalía estadounidense "no tiene nada".
Las declaraciones se producen dos días después de la segunda audiencia del caso, celebrada el pasado jueves ante el juez Alvin Hellerstein en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
En esa audiencia, la defensa solicitó la desestimación de los cargos argumentando que el bloqueo de fondos públicos venezolanos para pagar los honorarios legales impide a los acusados ejercer su derecho constitucional a elegir abogado, amparado en la Sexta Enmienda.
El juez Hellerstein rechazó esa moción, pero cuestionó la justificación del gobierno estadounidense para bloquear esos pagos y pidió que se buscara una solución al problema de los honorarios.
"El acusado está aquí, Flores está aquí. No representan ninguna amenaza para la seguridad nacional", señaló Hellerstein. "El derecho que está en juego, que prevalece sobre otros derechos, es el derecho a un abogado constitucional", agregó el juez, sin emitir un fallo formal sobre el asunto.
Maduro Guerra interpretó el resultado de la audiencia como favorable a la defensa. "Fue un paso bastante positivo hacia lo que es este juicio", declaró, tras asegurar que los argumentos presentados por los abogados de su padre fueron "mundiales".
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) otorgó una licencia el 9 de febrero para que Venezuela financiara la defensa, pero la revocó horas después, alegando que el bloqueo está vinculado a las sanciones impuestas a Venezuela y a razones de seguridad nacional.
Maduro Moros y Cilia Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde que fueron capturados el 3 de enero en Caracas durante la Operación Resolución Absoluta, una incursión militar estadounidense ejecutada por la unidad de élite Delta Force.
Ambos se declararon no culpables en su primera audiencia el 5 de enero.
Los cargos contra Maduro incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto cargo de posesión de armas. Cilia Flores enfrenta cargos similares, excepto el de narcoterrorismo.
El propio Maduro Guerra también ha sido incluido en la acusación por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, señalado de haber coordinado envíos de drogas con disidencias de las FARC y de haber usado aviones de la estatal petrolera PDVSA para cargamentos ilícitos.
El presidente Donald Trump declaró el pasado jueves que los cargos actuales son solo una fracción de los delitos de Maduro y anticipó imputaciones adicionales contra el dictador venezolano y otros altos funcionarios de su gobierno.
Preguntas frecuentes sobre el juicio a Nicolás Maduro y Cilia Flores en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Nicolás Maduro enfrenta cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra. Estos cargos conllevan una posible pena de cadena perpetua y han sido presentados en un tribunal federal de Nueva York.
¿Por qué la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores argumenta que el juicio es injusto?
La defensa sostiene que el juicio es injusto porque se les ha impedido acceder a fondos del Estado venezolano para financiar su defensa, lo que, según ellos, vulnera sus derechos constitucionales. Argumentan que las sanciones impuestas por Estados Unidos obstaculizan su derecho a elegir a su propio equipo legal.
¿Cómo ha reaccionado la Fiscalía de EE.UU. ante las solicitudes de la defensa de Maduro?
La Fiscalía de EE.UU. ha rechazado las solicitudes de la defensa de Maduro para anular los cargos en su contra y sostiene que las restricciones de acceso a fondos están justificadas por el marco legal de las sanciones. La Fiscalía argumenta que permitir el uso de fondos estatales sancionados comprometería la efectividad de las sanciones.
¿Qué ha dicho Nicolás Maduro Guerra sobre el juicio a su padre?
Nicolás Maduro Guerra ha defendido a su padre afirmando que el proceso judicial carece de fundamento y responde a motivaciones políticas. Considera que no hay pruebas de que Nicolás Maduro y Cilia Flores hayan cometido un delito, y califica el juicio como un "juicio político".
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.