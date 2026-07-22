Muere joven madre tras una transfusión de sangre en hospital de Mayarí y el caso desata reclamos de justicia

La muerte de Yoleidis Carballosa Riverón, una joven madre de tres hijos residente en la localidad de Guaro, municipio de Mayarí, provincia de Holguín, ha provocado una ola de conmoción y cuestionamientos en redes sociales, después de que falleciera tras sufrir una reacción adversa luego de recibir una transfusión de sangre tras una cesárea en el hospital municipal.

La Dirección Municipal de Salud Pública de Mayarí confirmó el deceso mediante un comunicado publicado en Facebook, en el que atribuyó la muerte a una «reacción hemolítica aguda postransfusional» por incompatibilidad ABO, una complicación que describió como «la más grave y potencialmente letal en la medicina transfusional».

Según la versión oficial, antes de la transfusión se realizaron todas las pruebas establecidas —incluidas la prueba cruzada, la prueba de hemólisis y la verificación del grupo sanguíneo y el factor Rh—, cuyos resultados indicaban que la sangre era compatible y apta para ser administrada.

Las autoridades añadieron que, tras presentarse la reacción, el Banco Provincial de Sangre repitió los análisis sin detectar incompatibilidades adicionales ni contaminación bacteriana en las unidades utilizadas.

Ante el agravamiento del cuadro clínico, Carballosa Riverón fue trasladada al Hospital Clínico Quirúrgico Vladimir Ilich Lenin, en Holguín, donde, según el comunicado, un equipo multidisciplinario intentó salvarle la vida en la unidad de cuidados intensivos, sin éxito.

Captura de Facebook/Dirección Municipal de Salud Pública Mayarí Holguín

Familiares cuestionan la atención médica

La explicación oficial ha sido puesta en duda por familiares y allegados de la joven.

En un video difundido en redes sociales por el usuario José Álvarez, una familiar responsabilizó al hospital por lo ocurrido.

«Acaban de matar, para hablar claro, a una muchacha de tres hijos», afirmó. También sostuvo que la transfusión habría desencadenado la reacción que terminó con la vida de la paciente, aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades sanitarias.

Visiblemente afectada, la familiar lamentó además la situación de los tres hijos de Yoleidis.

«Tres niños huérfanos... ¿Qué va a hacer esa criatura extrañando a su madre?», expresó.

En los comentarios publicados bajo la nota oficial también surgieron cuestionamientos sobre el manejo del caso.

Una usuaria aseguró que la paciente fue sometida a la cesárea pese a presentar una hemoglobina muy baja y afirmó que comenzó a convulsionar apenas inició la transfusión. Asimismo, denunció que la familia no ha podido acceder a la historia clínica, aunque esa afirmación tampoco ha sido corroborada de manera independiente.

Otra internauta resumió el sentir de numerosos usuarios con un mensaje dirigido a las autoridades sanitarias.

«Hablan de protocolos y pruebas, pero nada de eso nos devolverá a Yoleidis. Detrás de este comunicado hay una familia destrozada y tres niños que crecerán sin su mamá. Lo único que pedimos es verdad, transparencia y justicia», escribió.

Un hospital bajo cuestionamientos

El caso vuelve a situar bajo escrutinio al Hospital General de Mayarí, que en los últimos años ha enfrentado varias controversias relacionadas con la atención médica.

En febrero de 2026, una denuncia viral aseguró que el centro había registrado 14 fallecimientos en un solo día, aunque las autoridades reconocieron oficialmente cuatro. Meses antes, el salón de partos del hospital había permanecido cerrado durante cerca de un año por reparaciones y solo reabrió en marzo de 2025.

Una crisis que afecta la salud materna en Cuba

La muerte de Yoleidis ocurre en un contexto de deterioro de los indicadores de salud materna e infantil en Cuba.

Durante los primeros siete meses de 2025, la mortalidad materna aumentó cerca de un 50 % respecto al mismo período del año anterior, hasta alcanzar 56,3 muertes por cada 100,000 nacidos vivos.

En mayo de 2026, además, la muerte de más de quince recién nacidos por presuntas negligencias en el Hospital Materno Provincial de Camagüey volvió a poner en el centro del debate las dificultades que enfrenta el sistema sanitario cubano.

La crisis ocurre en un escenario marcado por la escasez de medicamentos, insumos médicos y personal especializado. El propio Gobierno ha reconocido que el país dispone de apenas el 30 % del cuadro básico de medicamentos, una situación que continúa afectando la atención hospitalaria en toda la isla.