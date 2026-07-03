Con la crisis materno-infantil bajo escrutinio, Díaz-Canel reaparece en hospital ginecobstétrico de La Habana

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El gobernante Miguel Díaz-Canel recorrió este viernes el Hospital Ginecobstétrico Universitario Ramón González Coro, en La Habana, principal centro de referencia nacional en ginecobstetricia y neonatología, en una visita que el oficialismo presentó como parte del sistema de chequeo periódico del mandatario a instituciones del país.

Lo acompañaron el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz y los ministros de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, precisó un reporte de la Agencia Cubana de Noticias.

La visita llega en el peor momento del sistema de salud materno-infantil cubano en décadas. La tasa de mortalidad infantil cerró 2025 en 9,9 por cada 1,000 nacidos vivos, la cifra más alta en más de veinte años, frente a 7,1 en 2024 y 4,0 en 2018, lo que representa un deterioro acumulado de 148 % en siete años.

La mortalidad materna también escaló a 44,1 por cada 100,000 nacidos vivos en 2025, frente a 40,6 el año anterior, según cifras oficiales.

El propio Portal Miranda, quien acompañó a Díaz-Canel en el recorrido, reconoció en febrero que el sistema sanitario está "al borde del colapso".

Durante el recorrido por salas de hospitalización y consultas de telemedicina, Díaz-Canel atribuyó las carencias al embargo estadounidense, al tiempo que afirmó que este limita la atención a más de 67,000 recién nacidos, 34,000 embarazadas y más de 100,000 pacientes de cáncer, incluidos 1,200 niños.

También reconoció que la lista de espera quirúrgica supera los 96,500 pacientes, de ellos 12,000 niños, y elogió lo que denominó "resistencia creativa" del personal sanitario.

"No hay apagón que apague la esperanza y no hay escasez que fracture la voluntad", declaró el mandatario al referirse al trabajo de médicos y enfermeras.

El director del centro, doctor Otto Rafael Recio Rodríguez, informó que se trabaja en la recuperación de las salas de Neonatología y el laboratorio de Microbiología con fondos del municipio Plaza de la Revolución.

Dijo asimismo que se proyecta instalar paneles solares para garantizar servicios de Neonatología y Telemedicina en una primera etapa, y salas de operaciones y preparto en una segunda.

La visita presidencial contrasta con una cascada de denuncias acumuladas en semanas previas. El 25,2% de las embarazadas registradas en Ciego de Ávila padece déficit nutricional, por encima de la media nacional de 22,5 %, y en esa provincia 31 gestantes carecían de cuna y 16 de colchón al 6 de junio.

En el Hospital Materno de Camagüey, denuncias públicas señalaron que más de 15 bebés fallecieron entre enero y mayo en condiciones higiénico-sanitarias deplorables, con filtraciones de aguas albañales en la sala neonatal.

En Las Tunas, el régimen prohibió a una iglesia cristiana repartir desayunos a embarazadas en un hogar materno, además de exigir autorización del Partido Comunista para cada entrega.

La crisis social en las maternidades de Las Tunas también encendió alarmas, pues la tasa de embarazo adolescente alcanzó 21 % en el primer cuatrimestre de 2026, con 70 nuevos casos solo en abril.

Ante este panorama, la ONU activó en mayo un llamamiento humanitario de emergencia de 94 millones de dólares para Cuba, momento en el cual identificó a las embarazadas entre los grupos más vulnerables, con un déficit de financiación superior a 60 millones.

Díaz-Canel cerró su visita con una cita que mezcló la crisis con el legado del régimen: "Son tiempos difíciles, pero Fidel siempre nos decía que en las crisis hay que encontrar la oportunidad para crecer, desarrollarnos y perfeccionarnos, y más temprano que tarde venceremos esta situación".