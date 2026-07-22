Katungo: «Hay veces que me vuelvo un loco intelectual tratando de entender las palabras filosóficas de Miguel Díaz-Canel»

Luis Alberto Ramírez Katungo, publicó en Facebook un texto titulado «La utopía que nunca existió», en el que desmonta con ironía y análisis filosófico la metáfora que Miguel Díaz-Canel empleó el lunes para responder si Cuba puede salir de la crisis.
El detonante fue una entrevista que Díaz-Canel concedió al canal ruso RT en Español, donde ante la pregunta sobre el futuro del país recurrió a una imagen poética en lugar de ofrecer un plan concreto: «La utopía está en el horizonte. Cuando caminamos dos pasos, la utopía retrocede dos pasos. Y el horizonte se adelanta en diez pasos. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. Yo diría que la esperanza es lo mismo». La frase parafrasea una cita del cineasta argentino Fernando Birri, popularizada por el escritor uruguayo Eduardo Galeano en su libro El libro de los abrazos (1989).
Katungo no tardó en señalar la contradicción de fondo: «A mi juicio, esta es una de las afirmaciones más absurdas que he escuchado en mucho tiempo, porque aparentemente quien la pronuncia no comprende el significado de la palabra utopía».
En su reflexión recuerda que el término proviene del griego y significa «no lugar» o «el lugar que no existe», y que tanto la utopía como el horizonte comparten una característica esencial: ninguno puede alcanzarse. Esa es, precisamente, la esencia de la metáfora, no una revelación filosófica.
«Paradójicamente, con esa frase parece admitir que la llamada Revolución Cubana persigue un objetivo imposible. Si la revolución es una utopía, entonces es como arar en el mar, intentar alcanzar el cielo sin alas o lanzarse a un abismo esperando que la gravedad deje de existir», escribió Katungo.
La publicación se suma a una ola de reacciones críticas que la frase desató en redes sociales, donde miles de cubanos respondieron con indignación y sarcasmo.
La historiadora y activista Alina Bárbara López Hernández, quien permanece bajo reclusión domiciliaria desde junio de 2024, también reaccionó con dureza a las palabras del gobernante: «El dirigente político que quiera ser respetado debe merecerlo. El respeto no se exige, se gana. Nadie como el presidente cubano para decir estupideces en tono grandilocuente».
El contexto en el que Díaz-Canel recurrió a esa metáfora agrava el contraste entre el discurso y la realidad. En la misma entrevista con RT reconoció que hace seis meses no llega un barco de combustible a Cuba —salvo uno ruso—, que el país produce apenas 40,000 barriles diarios de petróleo frente a una necesidad de entre 90,000 y 110,000, y que el suministro venezolano colapsó tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.
A eso se suma que el 96,91% de la población carecía de acceso adecuado a alimentos en mayo de 2026, según el Food Monitor Program, y que el salario mínimo en Cuba equivale a menos de cinco dólares mensuales al cambio informal, mientras la economía acumula una caída superior al 15% desde 2020.
Katungo cerró su texto con una sentencia directa: «El régimen cubano busca la quimera de oro, pero lo único que ha encontrado —y sigue encontrando— es pobreza, desolación y tristeza».
Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de Díaz-Canel y la situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué quiso decir Díaz-Canel con la metáfora de la utopía?
Díaz-Canel usó la metáfora de la utopía para describir la situación de Cuba, afirmando que la utopía está en el horizonte, y que aunque uno camine hacia ella, siempre se aleja. Esta declaración fue interpretada como una admisión de que el régimen carece de soluciones concretas para la crisis que enfrenta el país, provocando críticas y burlas en redes sociales.
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¿Cuál ha sido la reacción de los cubanos ante estas declaraciones?
La metáfora empleada por Díaz-Canel ha generado una ola de críticas, sarcasmos e indignación entre los cubanos, quienes consideran las palabras del presidente como una evasiva ante la grave crisis económica y social que enfrenta el país. Muchos cubanos han expresado su frustración y desesperanza, exigiendo soluciones reales y cambios políticos.
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¿Qué impacto tiene la situación económica actual en la población cubana?
La economía cubana está en una situación crítica, con una caída acumulada superior al 15% desde 2020. El salario mínimo equivale a menos de cinco dólares mensuales al cambio informal, y el 96.91% de la población carece de acceso adecuado a alimentos. Esta realidad ha generado un profundo malestar social y una demanda de cambios políticos.
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¿Qué opinan los intelectuales y activistas cubanos sobre las declaraciones de Díaz-Canel?
Intelectuales y activistas como Katungo y Alina Bárbara López han criticado duramente las declaraciones de Díaz-Canel. Consideran que el uso de metáforas filosóficas muestra una desconexión con la realidad y refleja la falta de un plan concreto para resolver la crisis. También han señalado que el régimen busca perpetuarse en el poder sin ofrecer soluciones efectivas.
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