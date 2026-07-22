El duro reencuentro en Cuba de esta cubana con los suyos después de 4 largos años

Un video publicado en TikTok el domingo pasado captura el instante en que una cubana abraza a su familia en la isla tras cuatro años de separación, en una escena que resume el dolor y la esperanza de miles de familias divididas por el éxodo migratorio.

La grabación, compartida por la usuaria @nailsyayita900305 en su cuenta de TikTok, dura 53 segundos y está acompañada de una canción cuya letra parece escrita para el momento: «Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa / Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar».

La elección musical no es casual: el estribillo habla de la espera, la distancia y el reencuentro, con versos como «Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur», una imagen que resuena con fuerza entre quienes han vivido la separación familiar que impone la emigración cubana.

El clip lleva las etiquetas #regresoacasa, #familiamia y #abrazosquerecarganelcorazon, y en pocos días acumuló más de 800 reacciones positivas y 243 comentarios de usuarios que se identificaron con la historia.

Este tipo de publicaciones forma parte de una tendencia sostenida de reencuentros familiares cubanos en TikTok que se intensificó durante 2025 y 2026, impulsada directamente por el mayor éxodo migratorio cubano desde 1959.

Casos similares han generado cifras de audiencia mucho mayores: un reencuentro de madre e hija tras cuatro años, publicado por la cuenta @laisyleni9788, superó las 379,700 vistas, mientras que una madre recibida por sorpresa en Cuba el 4 de julio acumuló 223,000 visualizaciones.

En junio, el regreso de Yali tras cuatro años y dos meses desató gritos y lágrimas que conmovieron a miles de seguidores, y en julio, la reacción de un niño al ver a su padre después de cuatro años superó las 24,000 visualizaciones.

Detrás de cada uno de estos videos hay una historia de separación forzada por la crisis que atraviesa Cuba: escasez de alimentos y medicamentos, apagones prolongados y un deterioro económico que empujó a más de 850,000 cubanos a llegar a Estados Unidos entre 2022 y 2024, según datos de El País.

El demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos estimó que entre 2022 y 2023 salieron de la isla 1,79 millones de personas hacia distintos destinos, lo que habría reducido la población residente de Cuba en aproximadamente un 17%, dejándola con cerca de 8,62 millones de habitantes.

Al menos el 38% de las familias cubanas tiene a un miembro fuera de la isla, según datos atribuidos a la Cancillería cubana, una cifra que explica por qué estos videos de reencuentros generan tanta resonancia emocional en la diáspora.

El alto costo de los pasajes aéreos —entre 367 y 457 dólares desde Miami, y hasta más de 1,700 euros desde España— es una de las principales barreras que prolonga estas separaciones durante años, convirtiendo cada regreso en un acontecimiento que muchos sienten la necesidad de documentar y compartir.