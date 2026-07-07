Llegó de sorpresa a Cuba y su madre acaba tirada en el suelo de la acera en plena calle

Un cubano regresó a la isla sin avisar y el reencuentro con su madre quedó grabado para siempre: la mujer caminaba por la acera cuando vio a su hijo doblar la esquina, se puso las manos en la cara y cayó al suelo, incapaz de sostenerse ante la impresión. El emotivo momento fue captado en video y publicado el 4 de julio por la usuaria de TikTok Daniela Peña Cordero (@daniela.pea.corde0).

La madre quedó tirada en la acera, sin poder reaccionar, hasta que su hijo corrió hacia ella, la recogió del suelo y ambos se fundieron en un abrazo ante la mirada de los vecinos que presenciaron la escena.

El video acumula 223,000 visualizaciones, casi 15,000 «me gusta» y más de 760 comentarios, cifras que reflejan el impacto emocional que este tipo de reencuentros genera entre la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.

La grabación está acompañada por la canción «Cómo te pago», del cantante cubano Lenier Mesa, cuya letra resume con precisión lo que viven miles de familias separadas: «¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes. Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás».

El tema, lanzado en 2020, supera los 63 millones de reproducciones en YouTube y se ha convertido en la banda sonora predilecta de los reencuentros sorpresa que cubanos emigrados publican en TikTok e Instagram.

Este video se suma a una tendencia consolidada en redes sociales desde 2025, donde miembros de la diáspora cubana documentan sus regresos inesperados a la isla. En junio pasado, una madre quedó paralizada al ver a su hijo aparecer frente a su casa en circunstancias muy similares. Apenas días antes de este video, el cubano Sangoçito08 se reencontró con su esposa, madre y hermana tras tres años de separación, y describió el momento como un regalo de Dios.

Otros casos recientes incluyen a Ray Obón Séne, que sorprendió a su madre el Día de las Madres tras cuatro años fuera, y a Pedro Solano, cuyo regreso después de 20 años acumuló 710,000 visualizaciones.

Detrás de cada uno de estos videos hay una realidad que los hace tan desgarradores: la emigración cubana ha alcanzado dimensiones históricas. Desde 2021, más de 1,79 millones de cubanos han abandonado la isla, y la población ha caído de 11,18 millones a aproximadamente 9,75 millones a finales de 2024.

La separación se prolonga durante años para la mayoría de estas familias. En 2025, las visitas de emigrados a Cuba cayeron un 22,6%, registrando apenas 228,090 entradas, lo que convierte cada regreso en un acontecimiento extraordinario cargado de una emoción que, como muestra este video, a veces el cuerpo simplemente no puede contener.