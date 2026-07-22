Cubano muestra lo que pudo comprar en Cuba con el salario básico de un mes: "Si comes no te vistes"

Un cubano que publica en TikTok bajo el nombre El Cubanito Sin Filtro grabó lo que pudo adquirir con el salario básico mensual de un trabajador en la isla: cinco paquetes de arroz.

«¿Cómo puede sobrevivir un cubano con seis dólares al mes?», pregunta el creador en el video, publicado el 15 de mayo, en referencia al equivalente en dólares del salario mínimo oficial vigente en ese momento: 2,100 pesos cubanos mensuales.

El registro deja en evidencia que con ese ingreso no alcanza para cubrir ni lo más elemental de la dieta básica.

El creador detalla que un paquete de pollo cuesta el salario completo, lo mismo que un paquete de café, sin contar artículos de higiene como pasta dental, jabón, desodorante o detergente, que representan gastos adicionales que ese ingreso no puede absorber.

La situación se agrava cuando se trata de ropa: «Un pulóver en Cuba cuesta exactamente un salario entero, y si está a la moda te costará doble salario», señala. Un par de zapatos, añade, requeriría casi cinco meses de trabajo al salario básico.

Su conclusión resume la realidad de millones: «Si comes no te vistes y si te vistes no comes. Un cubano no vive, sobrevive».

El video se enmarca en una crisis de poder adquisitivo que los propios datos oficiales confirman. La inflación interanual en Cuba se situó en el 158.9% en mayo de 2026, según cifras del régimen citadas por Infobae, mientras los precios en el mercado informal —donde la mayoría de los cubanos compra— siguen muy por encima de cualquier ingreso estatal.

El régimen cubano oficializó un aumento del salario mínimo a 3,210 pesos mensuales mediante la Resolución 14/2026, con vigencia desde el 1 de julio, aunque el cobro efectivo se haría en agosto. El incremento representa un 53% respecto al mínimo anterior, pero al tipo de cambio informal de julio de 2026 —entre 690 y 695 pesos por dólar— ese nuevo mínimo equivale a apenas 4.65 dólares al mes, unos 16 centavos de dólar al día.

La brecha entre salarios y precios reales es abismal. Cálculos independientes estiman que una persona necesita alrededor de 96,000 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas, de los cuales más de 70,000 serían solo para alimentos. Eso significa que el nuevo salario mínimo cubre menos del 4% de esa canasta.

Los precios en el mercado informal ilustran por qué el salario no alcanza: el arroz llegó a 360 pesos por libra, el pollo rondó los 500 pesos por libra, y un paquete de café se reportó en torno a los 2,000 pesos. Una pasta dental Colgate de 100 ml llegó a costar hasta 1,680 pesos en establecimientos privados.

En cuanto a la ropa, un pantalón llegó a costar hasta 34,000 pesos en el mercado cubano durante 2026, más de diez veces el salario mínimo anterior y más de diez veces el nuevo.

El salario medio oficial en Cuba fue de 6,930 pesos al mes en 2025, equivalente a menos de 13 dólares al cambio informal, según datos recogidos por Infobae, lo que sitúa a la mayoría de los trabajadores cubanos muy por debajo de cualquier umbral de subsistencia digna.