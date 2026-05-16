Más de 34 mil pesos por un pantalón: Los precios de infarto en Cuba

Un blogger cubano documentó esta semana el abismo entre los precios de las boutiques y el poder adquisitivo real de los cubanos, en un reel de Instagram que acumuló más de 55,000 vistas en menos de 24 horas.

Emanuel González Mora recibió 40 dólares de un seguidor —convertidos en 20,000 pesos cubanos al tipo de cambio informal— y salió a buscar ropa nueva junto a su madre. Su primera parada fue una boutique de lujo de su ciudad, donde los precios lo dejaron sin palabras.

«Quiero que vean este pullover: 16,500 pesos. Pero agárrense que viene el jefe final: este pantalón cuesta 34,000 pesos», dijo el joven frente a cámara.

Para dimensionar esa cifra, el propio González Mora ofreció una comparación demoledora: «Un médico en este país tendría que trabajar meses sin comer, sin dormir y sin gastar un kilo para poder comprarse este solo pedazo de tela».

No exageraba. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, el salario medio estatal en Cuba en 2025 fue de 6,930 pesos mensuales, equivalente a entre 13 y 15 dólares al cambio informal. Un médico recién graduado gana apenas 5,060 pesos al mes, lo que significa que ese pantalón representa entre cuatro y seis salarios completos de un profesional de la salud.

El dólar alcanzó este sábado 546 pesos cubanos, nuevo récord histórico según elTOQUE, lo que convierte ese pantalón en unos 62 dólares al cambio informal.

«Caminar por aquí es un choque de realidad tremendo. ¿Hasta dónde vamos a parar?», se preguntó el blogger antes de abandonar la boutique con las manos vacías.

Lejos de rendirse, González Mora recurrió a las llamadas tiendas de reciclaje, mercados de ropa de segunda mano donde los cubanos «resuelven» lo que el sistema no puede ofrecerles. «Aquí no se viene a buscar marcas ni lujos. Aquí se viene a ganar la batalla», explicó.

En esos mercados, con los mismos 20,000 pesos, compró tres pullovers a 2,000 pesos cada uno y tres shorts a 3,000 pesos cada uno, incluyendo ropa para su abuela. El gasto total fue de aproximadamente 19,600 pesos.

Sin embargo, el video termina con una nota agridulce. El joven no pudo comprarle nada a su madre. «Me dolió el alma no poder comprarle nada a mi mamá esta vez. Los precios están abusadores y el dinero no estira tanto como el amor que le tengo», confesó.

Esta no es la primera vez que los precios de la ropa en Cuba generan indignación en redes. En agosto de 2025, una cubana mostró tenis Guess a 31,200 pesos y conjuntos a 15,600 pesos en una boutique. En julio de ese mismo año, otro cubano documentó zapatos entre 12,000 y 25,000 pesos en tiendas de la isla.

El contexto lo hace aún más grave: el Food Monitor Program estimó en abril de 2026 que dos adultos en La Habana necesitan al menos 41,735 pesos al mes solo para cubrir la alimentación básica, más de seis veces el salario promedio. Vestirse, en ese escenario, es un lujo que la mayoría de los cubanos sencillamente no puede permitirse. «No es de marca, pero qué vamos a hacer. Es lo que hay», resumió González Mora.