Así se ve actualmente viajar en La Lanchita de Regla de La Habana

Un video publicado este martes por la cuenta de TikTok «Las Calles de Cuba» muestra cómo luce hoy por dentro la Lanchita de Regla, el histórico ferry que cruza la bahía de La Habana entre el Muelle de Luz, en La Habana Vieja, y los municipios de Regla y Casablanca.

Las imágenes capturan el interior de la embarcación en pleno funcionamiento: pasajeros de pie y sentados, aferrados a postes metálicos oxidados, en un ambiente caluroso y apretado que resume la realidad del transporte popular habanero.

En primer plano aparece un hombre de tez morena con ojos azules llamativos, gorra marrón y camiseta amarilla, sujetando con ambas manos uno de esos postes del techo mientras la lancha avanza por la bahía.

El trayecto completo dura apenas siete minutos y el pasaje cuesta 1 peso cubano por persona, o tres pesos si el viajero lleva bicicleta. La embarcación tiene capacidad para unos 100 pasajeros.

Lo que el video no muestra es la precariedad que sostiene ese servicio. De una flota oficial de seis embarcaciones, desde al menos febrero de 2024 solo una operaba diariamente, realizando unos 30 viajes al día, mientras las otras cinco permanecían fuera de servicio por problemas técnicos.

A finales de febrero de 2026, la «Giraldilla» —única embarcación activa en ese momento— sufrió la rotura de su línea de eje y el servicio quedó completamente suspendido, con una previsión de regreso para alrededor del 10 de marzo.

Apenas días después de reanudar operaciones, una lanchita quedó varada en la bahía alrededor del mediodía del 11 de marzo y tuvo que ser remolcada hasta el Embarcadero de Luz, sin que las autoridades ofrecieran explicación oficial inmediata.

El patrón de interrupciones es recurrente. El servicio estuvo suspendido durante todo julio de 2023; en septiembre de 2024 se paralizó por el paso del huracán Helene; en febrero y marzo de 2025 volvió a interrumpirse por averías en la única lancha operativa, y en ese mismo mes también lo hicieron las lluvias intensas.

Cada vez que el servicio cae, la Empresa Provincial de Transporte de La Habana refuerza la ruta con ómnibus terrestres como alternativa para los vecinos de Regla y Casablanca.

Este deterioro refleja la crisis general del transporte público en Cuba: escasez de combustible, falta de piezas de repuesto y una infraestructura que lleva décadas sin la inversión necesaria, consecuencia directa del modelo económico impuesto por 67 años de dictadura.

A pesar de todo, la lanchita conserva su lugar como símbolo vivo de La Habana. Sus orígenes se remontan al siglo XVII, cuando la bahía se cruzaba en botes de remos y velas, y el servicio se regularizó formalmente en el siglo XIX. Desde la cubierta, los pasajeros tienen vistas panorámicas de El Morro, La Cabaña y el Cristo de La Habana.

Esa dualidad —un servicio deteriorado pero todavía en pie, lleno de cubanos que lo usan como única opción de movilidad— es precisamente lo que el video de «Las Calles de Cuba» logra capturar en apenas once segundos.