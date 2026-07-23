¿Efecto Trump? Estados Unidos se encamina a registrar su cifra de homicidios más baja en un siglo

Estados Unidos podría cerrar 2026 con su tasa de homicidios más baja en más de un siglo, según un nuevo informe del Consejo sobre Justicia Criminal publicado este jueves, que documentó una caída del 18% durante el primer semestre frente al mismo periodo de 2025, meses en los que el presidente Donald Trump ha aplicado una fuerte política migratoria.

El análisis, elaborado por el Consejo sobre Justicia Criminal —un centro independiente y no partidista—, recopiló datos de 30 ciudades estadounidenses y calculó que la reducción equivale a aproximadamente 215 homicidios menos.

Si la tendencia se mantiene hasta diciembre, el país podría alcanzar niveles de homicidios no registrados en más de cien años, aunque los datos definitivos no estarán disponibles hasta el cierre del año.

El informe rastreó 13 categorías de delitos y registró descensos en nueve de ellas, entre ellas los secuestros de automóviles, los robos residenciales y las agresiones agravadas.

Un dato especialmente relevante es la caída del 23% en la letalidad de los crímenes violentos, medida por la proporción de delitos graves que resultan fatales, lo que indica que no solo hay menos crímenes sino que los que ocurren son menos mortales.

Los robos en viviendas cayeron un 13% respecto al año anterior y un 50% frente a los niveles previos a la pandemia de 2019.

No todo fue positivo: los robos en tiendas subieron un 5%, y hubo incrementos menores en violencia doméstica, agresiones sexuales y delitos de drogas.

El presidente y director ejecutivo del Consejo, Adam Gelb, subrayó que la mejora se extiende por ciudades con liderazgos políticos, condiciones económicas y estrategias de seguridad muy distintas entre sí.

«Los índices de crímenes están cayendo en todo el mapa, en ciudades con distintos liderazgos políticos, distintas condiciones de vivienda y económicas, distintas estrategias de policía, fiscalía y reducción de la violencia, y distintos niveles de actividad de aplicación federal», señaló.

«Este es uno de los avances más significativos en seguridad pública en décadas. Significa que se están salvando vidas, que las familias se libran de traumas y que las comunidades están recuperando la estabilidad», concluyó Gelb.

¿Efecto Trump?

En un año de elecciones de mitad de mandato, demócratas y republicanos intentan capitalizar la mejoría.

Según John Roman, los conservadores vinculados al presidente Donald Trump podrían señalar el endurecimiento de las medidas migratorias y los despliegues de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles y Memphis, mientras los liberales podrían destacar la legislación de seguridad pública promovida durante la administración de Joe Biden.

Sin embargo, John Roman, director del Centro de Seguridad Pública y Justicia de la Universidad de Chicago, apunta a factores que trascienden cualquier administración: la reducción del consumo de drogas —que disminuye la violencia ligada a mercados ilegales— y el financiamiento federal post-pandemia destinado a programas sociales.

Esos fondos, explicó Roman, financiaron empleos como maestros y trabajadores sociales que atienden a «jóvenes con el mayor riesgo de violencia y victimización».

El panorama no fue uniforme. Cerca de un tercio de las ciudades analizadas registró aumentos en los homicidios.

Norfolk, Virginia, presentó un alza del 64%, seguida de San Francisco, con un 55%.

En contraste, Lincoln, Nebraska, registró una reducción del 100% durante los primeros seis meses de 2026 frente al mismo periodo de 2025.

Esta tendencia positiva se enmarca en una caída sostenida desde el pico pandémico: los homicidios ya habían bajado un 21% en 2025 respecto a 2024, lo que representó 922 crímenes letales menos en 35 ciudades, y una caída acumulada del 44% desde el máximo de 2021.