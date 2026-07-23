¿Efecto Trump? Estados Unidos se encamina a registrar su cifra de homicidios más baja en un siglo

Estados Unidos podría cerrar 2026 con su tasa de homicidios más baja en más de un siglo, según un nuevo informe del Consejo sobre Justicia Criminal publicado este jueves, que documentó una caída del 18% durante el primer semestre frente al mismo periodo de 2025, meses en los que el presidente Donald Trump ha aplicado una fuerte política migratoria.
El análisis, elaborado por el Consejo sobre Justicia Criminal —un centro independiente y no partidista—, recopiló datos de 30 ciudades estadounidenses y calculó que la reducción equivale a aproximadamente 215 homicidios menos.
Si la tendencia se mantiene hasta diciembre, el país podría alcanzar niveles de homicidios no registrados en más de cien años, aunque los datos definitivos no estarán disponibles hasta el cierre del año.
El informe rastreó 13 categorías de delitos y registró descensos en nueve de ellas, entre ellas los secuestros de automóviles, los robos residenciales y las agresiones agravadas.
Un dato especialmente relevante es la caída del 23% en la letalidad de los crímenes violentos, medida por la proporción de delitos graves que resultan fatales, lo que indica que no solo hay menos crímenes sino que los que ocurren son menos mortales.
Los robos en viviendas cayeron un 13% respecto al año anterior y un 50% frente a los niveles previos a la pandemia de 2019.
No todo fue positivo: los robos en tiendas subieron un 5%, y hubo incrementos menores en violencia doméstica, agresiones sexuales y delitos de drogas.
El presidente y director ejecutivo del Consejo, Adam Gelb, subrayó que la mejora se extiende por ciudades con liderazgos políticos, condiciones económicas y estrategias de seguridad muy distintas entre sí.
«Los índices de crímenes están cayendo en todo el mapa, en ciudades con distintos liderazgos políticos, distintas condiciones de vivienda y económicas, distintas estrategias de policía, fiscalía y reducción de la violencia, y distintos niveles de actividad de aplicación federal», señaló.
«Este es uno de los avances más significativos en seguridad pública en décadas. Significa que se están salvando vidas, que las familias se libran de traumas y que las comunidades están recuperando la estabilidad», concluyó Gelb.
¿Efecto Trump?
En un año de elecciones de mitad de mandato, demócratas y republicanos intentan capitalizar la mejoría.
Según John Roman, los conservadores vinculados al presidente Donald Trump podrían señalar el endurecimiento de las medidas migratorias y los despliegues de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles y Memphis, mientras los liberales podrían destacar la legislación de seguridad pública promovida durante la administración de Joe Biden.
Sin embargo, John Roman, director del Centro de Seguridad Pública y Justicia de la Universidad de Chicago, apunta a factores que trascienden cualquier administración: la reducción del consumo de drogas —que disminuye la violencia ligada a mercados ilegales— y el financiamiento federal post-pandemia destinado a programas sociales.
Esos fondos, explicó Roman, financiaron empleos como maestros y trabajadores sociales que atienden a «jóvenes con el mayor riesgo de violencia y victimización».
El panorama no fue uniforme. Cerca de un tercio de las ciudades analizadas registró aumentos en los homicidios.
Norfolk, Virginia, presentó un alza del 64%, seguida de San Francisco, con un 55%.
En contraste, Lincoln, Nebraska, registró una reducción del 100% durante los primeros seis meses de 2026 frente al mismo periodo de 2025.
Esta tendencia positiva se enmarca en una caída sostenida desde el pico pandémico: los homicidios ya habían bajado un 21% en 2025 respecto a 2024, lo que representó 922 crímenes letales menos en 35 ciudades, y una caída acumulada del 44% desde el máximo de 2021.
Preguntas frecuentes sobre la reducción de homicidios en Estados Unidos en 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se ha registrado una caída en la tasa de homicidios en Estados Unidos en 2026?
La tasa de homicidios en Estados Unidos ha disminuido debido a una serie de factores, incluyendo políticas de seguridad pública, redadas migratorias intensificadas, y programas sociales financiados con fondos federales post-pandemia. Estas medidas han contribuido a una reducción del consumo de drogas y a un enfoque en comunidades con alto riesgo de violencia.
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¿Cómo ha influido la administración Trump en la disminución de los homicidios?
La administración Trump ha implementado políticas de tolerancia cero en la frontera y ha intensificado las redadas migratorias, lo que ha sido vinculado por algunos con la reducción de la tasa de homicidios. No obstante, expertos sugieren que la disminución en el consumo de drogas y el apoyo a programas sociales han jugado un papel igualmente importante.
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¿Qué ciudades de Estados Unidos han visto un aumento en los homicidios en 2026?
Algunas ciudades, como Norfolk y San Francisco, han experimentado un aumento en los homicidios en 2026. Norfolk registró un incremento del 64% y San Francisco del 55%, mostrando que la tendencia a la baja en homicidios no es uniforme en todo el país.
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¿Cuál es la postura de los republicanos y demócratas sobre la reducción de homicidios?
Los republicanos atribuyen la reducción de homicidios a las políticas de seguridad fronteriza de Trump, mientras que los demócratas destacan la legislación de seguridad pública del expresidente Biden como un factor clave. Sin embargo, expertos señalan que factores externos a las administraciones, como la disminución del consumo de drogas, también han influido en esta tendencia.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.