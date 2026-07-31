Tras la ejecución de un expolicía en Florida revelan que también habría asesinado a otra adolescente en 1987

El alguacil del condado de Polk, Grady Judd, y James Duckett.

El alguacil del condado de Polk, Grady Judd, anunció este jueves que el asesinato sin resolver de Jeanifer Weldon, una adolescente de 14 años desaparecida en septiembre de 1987, está vinculado a James Duckett, el expolicía de Florida ejecutado el pasado martes por el secuestro, violación y asesinato de otra menor ocurrido ese mismo año.

Durante una conferencia de prensa, la Oficina del Alguacil del Condado de Polk (PCSO) aseguró que Duckett fue el único sospechoso del homicidio de Jeanifer durante casi cuatro décadas, aunque nunca pudo ser acusado por falta de pruebas forenses concluyentes.

«Nunca tuvimos ni un ápice de evidencia de que alguien que no fuera James Duckett cometiera este crimen. Nunca», afirmó Judd.

Jeanifer Weldon desapareció la noche del 19 de septiembre de 1987 cuando caminaba desde la casa de una amiga, en Lakeland, hasta su vivienda, situada a poco más de tres kilómetros de distancia.

Nunca llegó a su destino.

Su cuerpo fue encontrado el 2 de octubre de 1987 por un trabajador de las minas de fosfato Garden Mines, en Fort Meade, después de descubrir un par de zapatos en un camino de tierra y percibir un fuerte olor a descomposición.

La autopsia determinó que la menor había sido estrangulada, y el caso fue clasificado como homicidio.

Las pistas que siempre apuntaron a Duckett

Aunque nunca se obtuvo ADN que permitiera procesarlo, los investigadores sostienen que la evidencia circunstancial acumulada durante años señalaba de forma consistente a James Duckett.

Según la investigación, el entonces policía salió de su casa cinco horas antes del inicio de su turno en las minas WR Grace y condujo precisamente por la Autopista 98 Norte, la misma ruta que recorría Jeanifer cuando desapareció.

Los detectives también establecieron que Duckett llegó dos horas tarde al trabajo, visiblemente sudoroso y alterado.

Al regresar a su vivienda entregó a su esposa una bolsa verde con un gato de peluche gris, un juguete idéntico al que Jeanifer había comprado ese mismo día durante una visita a Tampa.

Además, vivía a apenas 1.8 millas del lugar donde posteriormente apareció el cadáver de la adolescente.

Su esposa, Carla Duckett, declaró además que esa noche observó arañazos en la espalda de su esposo.

A lo largo de casi 38 años, los investigadores enviaron más de diez prendas de vestir de la víctima a distintos laboratorios para realizar pruebas de ADN, pero ninguna arrojó resultados concluyentes.

Esperaron hasta la ejecución

Judd reveló que la oficina del alguacil decidió no presentar cargos por el asesinato de Jeanifer mientras Duckett permanecía en el corredor de la muerte por el caso de Teresa McAbee, una niña de 11 años violada y asesinada también en 1987.

El objetivo, explicó, era evitar cualquier riesgo que pudiera afectar la condena capital ya obtenida.

Pocos días antes de la ejecución, los detectives acudieron a la prisión para ofrecerle una última oportunidad de confesar.

«No quiso vernos. No quiso hablar. Fue un pedófilo infantil psicópata, asesino, egocéntrico y vicioso hasta el final», declaró Judd.

Duckett, de 68 años, fue ejecutado mediante inyección letal el 29 de julio, casi 38 años después del crimen por el que fue condenado. Su muerte formó parte de la primera doble ejecución realizada en Florida desde 1964.

«Estoy segura de que murió la persona correcta»

La conferencia de prensa contó con la presencia de familiares y amigos de Jeanifer Weldon.

Mindy Oakley, mejor amiga de la adolescente, asistió también a la ejecución y compartió un recuerdo especialmente doloroso.

«Compartíamos todo. Esa era mi camisa y mis zapatos los que ella llevaba la noche en que la mataron», dijo.

Por su parte, Hope Limansah, hermana menor de Jeanifer, nacida después del asesinato, habló del vacío que marcó a su familia.

«Son zapatos muy grandes los de llegar al mundo como la primera hija nacida después de que se llevaran a la última», expresó.

La otra hermana de la víctima, Amy Weldon, aseguró no tener dudas sobre la identidad del responsable.

«Estoy segura de que ejecutaron a la persona correcta. No me gusta cuánto tardó, pero estoy 100 % segura de que murió la persona correcta», afirmó.

El alguacil anunció que el expediente será remitido ahora a la Fiscalía Estatal para su revisión final y su cierre mediante una «aclaración excepcional», el procedimiento utilizado cuando las autoridades consideran identificado al responsable, pero este ha fallecido antes de poder ser procesado por ese delito.