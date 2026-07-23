Activista cubana pide ayuda para familiar accidentado: No hay insumos médicos en hospital de Manzanillo

La activista cubana Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia lanzó este jueves una serie de llamados de auxilio en Facebook para conseguir insumos médicos básicos en el Hospital Celia Sánchez Manduley de Manzanillo, donde su primo Addiel Verdecia se encuentra en estado crítico tras sufrir un grave accidente.

En sus publicaciones, la activista denunció que el salón de graves del centro hospitalario carece de los materiales más elementales para atender al paciente.

«SOS hospital de Manzanillo necesito urgente insumos médicos para mi primo que tuvo un accidente y no hay nada SOS SOS», escribió en una de sus publicaciones bajo el hashtag #ManzanilloSOS.

La situación que describe es alarmante incluso para los estándares de la deteriorada sanidad cubana.

«En el salón no hay ni agua», alertó Salcedo Verdecia, quien llegó a ofrecer pagar de su propio bolsillo lo que el hospital no puede proveer: «Por favor quien tenga insumos médico, lo compro ya mismo para hospital Celia Manzanillo. Guante, torunda, todo urgente».

Salcedo Verdecia, quien reside en el exilio en Estados Unidos desde enero de 2024 tras ser presionada por el régimen para abandonar Cuba, ha continuado denunciando la situación en la isla y gestionando ayuda humanitaria a través de su activismo.

«Tengo un primo ahora mismo en el salón grave de un accidente y no hay como carajo limpiarlo dentro del salón», escribió la activista en uno de sus mensajes, resumiendo con crudeza la realidad de un sistema de salud que el régimen cubano sigue presentando como modelo ante el mundo.

Su denuncia sobre la situación de su primo refleja una práctica extendida en Cuba: familias que recurren a las redes sociales para conseguir lo que los hospitales no tienen, desde guantes y gasas hasta antibióticos y material de sutura.

Además, el Hospital Celia Sánchez Manduley acumula años de denuncias por colapso institucional.

En 2024, un paciente en estado crítico permaneció desatendido con moscas encima en ese mismo centro.

Un año después, en agosto, el servicio de hemodiálisis fue interrumpido repetidamente por falta de bicarbonato de sodio, dializadores y agua, y la misma carencia volvió a suspender tratamientos en abril de 2026.

El propio ministro de Salud Pública cubano, José Ángel Portal Miranda, reconoció en febrero que el sistema estaba «al borde del colapso», afectando a millones de personas con enfermedades crónicas.