Iliana Hernández, sobre la huelga de San Isidro: «Mi corazón era así... pensé que me daba algo»

La activista y periodista cubana Iliana Hernández revivió uno de los momentos más angustiantes que atravesó durante la huelga de hambre del Movimiento San Isidro, en noviembre de 2020: cuando, llevando entre cinco y seis días sin probar alimento, tuvo que subir a la azotea de la sede del movimiento para grabar lo que ocurría afuera y sintió que el corazón se le iba a salir del pecho.

Hernández lo relató en una entrevista con Tania Costa, describiendo el episodio que describe el riesgo físico que corrió.

«Cuando yo subí esas escaleras, mi corazón era así: tú-tú-tú, de la agitación. Yo pensaba que se me iba a salir el corazón, que me va a dar algo», dijo a CiberCuba.

En ese momento, recuerda que tuvo que detenerse, sentarse y esperar antes de poder continuar. «Yo llevaba cinco días sin comer, solamente bebiendo agua. Y ya yo no podía hacer esa fuerza», explicó.

Ese instante, reconoció, fue uno de los sustos más grandes de toda la protesta. «Ese fue el momento en que yo pasé un susto tremendo, porque creía que me iba a dar algo».

La huelga, que comenzó el 18 de noviembre de 2020 en la sede del movimiento en Damas 955, La Habana Vieja, no estaba planificada desde el inicio. Según Hernández, el detonante fue el robo del dinero y la comida que enviaban desde el exterior para las 16 personas que se encontraban en el lugar.

«Todavía nosotros no sabemos qué fue lo que nos echaron ahí. Y no, nosotros no íbamos con intención de hacer huelga de hambre ni nada de eso», afirmó.

Fue Luis Manuel Otero Alcántara, quien propuso la medida extrema. «Luisma dijo: me planto en huelga de hambre, sed y silencio. Nosotros le rogamos: por favor, Luisma, silencio no, que necesitamos que hables», recordó Hernández.

Al tercer día, Otero accedió a hablar. Ese mismo día, nueve personas se sumaron a la huelga de hambre, entre ellas la propia Hernández.

Según explicó a CiberCuba, a la huelga de San Isidro se sumaron nueve personas (de 16). Iliana Hernández fue la única mujer que la hizo. "Luisma de hambre, sed y silencio; Maykel, de hambre y sed y los demás de hambre", aclaró.

Para sobrevivir mentalmente el ayuno, la activista desarrolló una rutina de autoconvencimiento desde el tercer día. «Yo decía: bueno, el desayuno agua, la merienda agua, la comida agua. Yo veía a los muchachos comiendo delante de mí y a mí no me daba por comer», contó.

Sus compañeros, que no participaban en la huelga, se escondían para comer o le daban la espalda para no hacerla sentir mal. Ella asegura que, llegado ese punto, ya no sentía deseos de comer.

Hernández también explicó por qué, incluso en sus detenciones previas, nunca aceptaba lo que le ofrecían las autoridades. «Yo no me atrevía a tomar el agua ni la comida que da esa gente, porque me pueden poner ahí cualquier cosa. Son asesinos».

La huelga de San Isidro fue desalojada por la Seguridad del Estado la noche del 26 de noviembre de 2020, bajo el pretexto de violaciones a los protocolos sanitarios por COVID-19. El régimen cortó además el acceso a las redes sociales en todo el país para impedir transmisiones en vivo durante el operativo.

El acuartelamiento de San Isidro es considerado un antecedente directo de las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores manifestaciones populares registradas en Cuba en décadas. Otero Alcántara fue detenido ese mismo día y condenado a cinco años de prisión; en marzo de 2026 inició una nueva huelga de hambre desde la prisión de Guanajay en protesta por amenazas de muerte de oficiales de la Seguridad del Estado, que puso fin ocho días después.