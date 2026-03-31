Luis Manuel Otero Alcántara inicia nueva huelga de hambre tras amenazas en prisión

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El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara inició una nueva huelga de hambre que se extenderá, en principio, hasta el próximo 6 de abril, en medio de crecientes tensiones y denuncias sobre su situación en prisión.

Según información divulgada en redes sociales por la activista Anamely Ramos, Otero Alcántara había comenzado el pasado 26 de marzo un ayuno parcial de 12 horas diarias, que planeaba concluir este 31 de marzo. Sin embargo, decidió escalar la protesta y mantenerse únicamente consumiendo agua.

Publicación de Facebook/Anamely Ramos

La decisión estaría motivada por recientes amenazas de muerte en su contra y por el temor de que las autoridades extiendan su condena más allá de los cinco años de privación de libertad, que deben cumplirse íntegramente en julio de este año.

El activista, una de las figuras más visibles del movimiento contestatario en Cuba, ha realizado múltiples huelgas de hambre tanto dentro como fuera de prisión, algunas con consecuencias graves para su salud, incluyendo una parálisis facial parcial en el pasado.

De acuerdo con allegados, el estado físico de Otero Alcántara es frágil, lo que incrementa la preocupación sobre los riesgos que implica esta nueva protesta.

Considerado un símbolo de resistencia frente al régimen cubano, su caso ha generado reiteradas denuncias por parte de organizaciones internacionales y activistas, quienes exigen su liberación y mayores garantías para su integridad.

La nueva huelga reaviva las alarmas sobre la situación de los presos políticos en la Isla y el uso de este tipo de acciones extremas como forma de resistencia ante lo que denuncian como abusos sistemáticos del poder.