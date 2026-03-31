Luis Manuel Otero Alcántara inicia nueva huelga de hambre tras amenazas en prisión

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El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara inició una nueva huelga de hambre que se extenderá, en principio, hasta el próximo 6 de abril, en medio de crecientes tensiones y denuncias sobre su situación en prisión.
Según información divulgada en redes sociales por la activista Anamely Ramos, Otero Alcántara había comenzado el pasado 26 de marzo un ayuno parcial de 12 horas diarias, que planeaba concluir este 31 de marzo. Sin embargo, decidió escalar la protesta y mantenerse únicamente consumiendo agua.
La decisión estaría motivada por recientes amenazas de muerte en su contra y por el temor de que las autoridades extiendan su condena más allá de los cinco años de privación de libertad, que deben cumplirse íntegramente en julio de este año.
El activista, una de las figuras más visibles del movimiento contestatario en Cuba, ha realizado múltiples huelgas de hambre tanto dentro como fuera de prisión, algunas con consecuencias graves para su salud, incluyendo una parálisis facial parcial en el pasado.
De acuerdo con allegados, el estado físico de Otero Alcántara es frágil, lo que incrementa la preocupación sobre los riesgos que implica esta nueva protesta.
Considerado un símbolo de resistencia frente al régimen cubano, su caso ha generado reiteradas denuncias por parte de organizaciones internacionales y activistas, quienes exigen su liberación y mayores garantías para su integridad.
La nueva huelga reaviva las alarmas sobre la situación de los presos políticos en la Isla y el uso de este tipo de acciones extremas como forma de resistencia ante lo que denuncian como abusos sistemáticos del poder.
Preguntas frecuentes sobre la huelga de hambre de Luis Manuel Otero Alcántara
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Luis Manuel Otero Alcántara está en huelga de hambre?
Luis Manuel Otero Alcántara inició una huelga de hambre debido a amenazas de muerte recibidas en prisión. Además, busca protestar contra la posibilidad de que las autoridades extiendan su condena de cinco años, que debería concluir en julio de este año. Su huelga ha sido una forma de resistencia y denuncia ante los abusos del régimen cubano.
¿Cuál es la situación actual de Luis Manuel Otero Alcántara en la prisión?
Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en un estado físico frágil en la prisión de Guanajay. Ha sido objeto de amenazas de muerte por parte de oficiales de la Seguridad del Estado, lo que ha generado preocupación entre sus allegados y organizaciones de derechos humanos que exigen su liberación inmediata.
¿Qué se ha hecho para intentar liberar a Luis Manuel Otero Alcántara?
Se presentó un recurso de Habeas Corpus por parte de la organización Cubalex para impugnar la legalidad de su detención. Sin embargo, el Tribunal Provincial Popular de Artemisa rechazó el recurso de Habeas Corpus, alegando que no era competente para pronunciarse. La defensa sostiene que Otero Alcántara ya ha cumplido su condena, considerando su tiempo en prisión provisional y las rebajas por conducta.
¿Cómo han reaccionado las organizaciones internacionales ante el caso de Otero Alcántara?
Las organizaciones internacionales y activistas han expresado reiteradas denuncias y exigencias de liberación para Otero Alcántara. Se considera un símbolo de resistencia frente al régimen cubano, y su situación ha generado una alarma constante sobre los derechos humanos y la integridad de los presos políticos en Cuba.
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