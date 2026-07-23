La Unión Europea destina 10 millones de euros más a Cuba por el agravamiento de la crisis

La Comisión Europea anunció este jueves el desembolso de 10 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria para Cuba.

La Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea informó que el nuevo paquete de ayudas responde al «continuo deterioro de la situación humanitaria» en la isla.

Los fondos se destinarán a medicamentos, apoyo a centros de salud primaria y materna, asistencia alimentaria de emergencia, tratamiento nutricional para niños y madres, rehabilitación de sistemas de agua, apoyo logístico a zonas de difícil acceso y soluciones de energía renovable.

Los principales beneficiarios serán personas mayores, niños, embarazadas, madres lactantes y comunidades en áreas remotas que padecen con especial dureza la escasez de combustible y la crisis energética.

Hadja Lahbib, comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, expresó: «Para las comunidades en Cuba, la vida cotidiana se ha vuelto cada vez más difícil, con la escasez de energía que dificulta el acceso a suministros básicos y a la atención sanitaria y otros servicios esenciales. Una vez más, la UE demuestra su solidaridad con el pueblo cubano, con financiación adicional que permitirá a nuestros socios proporcionar alimentos, atención sanitaria, agua potable y otras necesidades básicas».

Esta nueva asignación eleva a al menos 16 millones de euros el total comprometido por la UE para Cuba en lo que va de 2026: cuatro millones aprobados a principios de año como asignación regional para el Caribe —destinados principalmente a la isla—, dos millones adicionales aprobados en abril y los 10 millones anunciados este jueves.

A esa cifra se suman los casi seis millones de euros movilizados en 2025 para preparación ante desastres y respuesta de emergencia, en buena parte tras los graves daños que causó el huracán Melissa en el oriente de la isla.

Toda la ayuda humanitaria de la UE se canaliza exclusivamente a través de socios humanitarios que operan sobre el terreno, sin pasar por el gobierno cubano.

La magnitud de la crisis que motiva esta respuesta es sin precedentes recientes. El Sistema Electroenergético Nacional sufrió su cuarto colapso total de 2026 el 10 de julio, cuando los cortes en La Habana promediaban 15 horas diarias y Matanzas acumuló hasta 87 horas consecutivas sin electricidad.

En abril de 2026, 461 de 651 medicamentos esenciales —más del 70% del cuadro básico— no tenían existencias en farmacias estatales, y la mortalidad infantil subió a 9,9 por cada 1,000 nacidos vivos en 2025, más del doble que en 2018, cuando se situaba en 4,0.

La ONU lanzó en mayo de 2026 un llamamiento humanitario de emergencia de 94 millones de dólares para Cuba, señalando que cerca de un millón de personas obtiene agua potable de camiones cisterna y que el 84% de los equipos de bombeo depende de la electricidad.

En paralelo a la respuesta humanitaria, la relación política entre Bruselas y La Habana atraviesa su momento más tenso en años.

En junio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide sanciones individuales contra Díaz-Canel y reclama la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado en 2016, aunque la decisión formal corresponde al Consejo de la UE.